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27 июля 2026 в 15:12

Беру батон, фарш и сыр — через час на столе «Наполеон для голодных»: сытно, просто, без заморочек

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то мясного и сытного, но нет времени на пирожки, на помощь приходит этот рецепт. Внутри — сочный фарш с яйцом и сыром, снаружи — румяный, хрустящий батон. Идеально и на завтрак, и на ужин с салатом.

Ингредиенты

Батон — 1 шт, фарш — 400 г, яйца — 2 шт, сыр — 100 г, лук — 1 шт, чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, перец — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала срезаю с батона верхушку и аккуратно вынимаю мякиш, чтобы получилась «лодочка». Тем временем обжариваю на растительном масле мелко нарезанный лук с чесноком, добавляю фарш, солю и перчу. Отдельно варю одно яйцо вкрутую, мелко рублю его. Смешиваю обжаренный фарш с вареным яйцом, небольшим количеством вынутого мякиша и тертым сыром. Этой смесью плотно начиняю батон, закрываю срезанной верхушкой, смазываю взбитым яйцом и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Достаю, даю постоять 5 минут и нарезаю толстыми ломтями.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Корочка получилась хрустящей, а начинка — нежной и сочной, словно суфле. Я подавал с острым томатным соусом, и это было идеально. Если планируете есть на следующий день, храните в холодильнике и разогревайте в духовке — хруст вернется.

Проверено редакцией
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