«Пропагандистская инсценировка»: посол о протесте Румынии из-за дронов

Протест Бухареста из-за якобы нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками является пропагандистской инсценировкой, заявил посол РФ в Румынии Владимир Липаев в интервью ТАСС. По его словам, такие действия направлены на защиту портовой инфраструктуры Украины.

Очевидно, что речь идет о пропагандистской инсценировке, цель которой — предотвратить дальнейшие удары российских вооруженных сил по украинской портовой инфраструктуре на Дунае и на Черном море, которая активно используется блоком НАТО для поставок вооружений и техники через территорию Румынии для ВСУ, — заявил Липаев.

Дипломат подчеркнул, что румынская сторона ограничилась голословными обвинениями в адрес Москвы. Бухарест отказался предоставить технические параметры полета аппаратов или какие-либо ощутимые доказательства их происхождения, которые позволили бы идентифицировать дроны.

Ранее МИД Румынии объявил одного из российских дипломатов персоной нон грата, связав это решение с зафиксированными 24–26 июля нарушениями воздушного пространства беспилотниками. В дополнение к этому ведомство отозвало для консультаций собственного посла.