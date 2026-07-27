Трутнев назвал стоимость развития Трансарктического коридора

На реализацию комплексного плана развития Трансарктического транспортного коридора (ТТК) потребуется около 32 трлн рублей инвестиций, о чем заявил журналистам вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Сам документ планируется подготовить с первым этапом до 2030 года.

Мы собираем эту конструкцию, мы собираем комплексный проект развития Трансарктического транспортного коридора. Это большая работа. В результате этой работы нам необходимо собрать 32 трлн рублей инвестиций, — сказал Трутнев.

По словам чиновника, работа над масштабным проектом будет разделена на несколько временных отрезков. Первый шаг по формированию комплекса мер планируется осуществить до 2030 года, после чего последует прогнозирование развития инфраструктуры вплоть до 2035 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил утвердить модель развития Трансарктического транспортного коридора до осени текущего года. В рамках этого стратегического проекта ведомствам также предстоит проработать создание международных консорциумов с дружественными странами для модернизации портовой и логистической инфраструктуры.