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27 июля 2026 в 14:09

Ем такую пиццу и худею: нужна тортилья, творог, ветчина и 20 минут — быстрый рецепт для стройной талии

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется пиццы, совсем не обязательно готовить дрожжевое тесто. Тонкая тортилья получается хрустящей, творожная основа делает начинку нежной, а ветчина из индейки и овощи превращают привычную пиццу в легкий вариант для ужина или перекуса.

Для приготовления понадобится: тортильи — 3 шт., творог 5% — 120 г, мягкий творог 5% — 2 ст. л., помидоры черри — 210 г, легкий твердый сыр — 150 г, ветчина из индейки — 90 г, прованские травы — по вкусу.

Смешайте обычный творог с мягким творогом и прованскими травами до кремовой консистенции. Сыр натрите на крупной терке, помидоры черри разрежьте пополам, а ветчину нарежьте тонкими полосками. На каждую тортилью равномерно нанесите творожную основу, посыпьте небольшим количеством сыра, затем разложите помидоры и ветчину.

Сверху добавьте оставшийся сыр, немного прованских трав и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 12–15 минут, пока сыр полностью не расплавится, а края тортильи не станут золотистыми и хрустящими. Перед подачей разрежьте каждую пиццу на четыре части.

Личный опыт

Мне нравится этот рецепт, когда хочется чего-то вкусного без тяжелого теста. Конечно, ни одна пицца сама по себе не приводит к снижению веса, но если использовать нежирный творог, ветчину из индейки и легкий сыр, а также соблюдать умеренность в порциях и общий баланс рациона, такой вариант получается заметно легче классической пиццы и отлично подходит для домашнего меню.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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