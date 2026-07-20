Идеальный обед на работу в жару: 3 рецепта без разогрева

Лето — время легкости, и это касается не только одежды, но и еды. Тяжелые супы и горячие котлеты в жару совсем не радуют, хочется чего-то свежего, полезного и сытного, что не требует долгого стояния у плиты. Вот три проверенных рецепта обеда на работу, которые идеально подходят для летнего сезона: блюда не испортятся в контейнере и сохранят вкус даже в охлажденном виде.

Салат с курицей, авокадо и апельсином

Этот салат — идеальный вариант того, что приготовить на работу на обед, когда хочется и вкусно поесть, и получить заряд витаминов. Белок курицы отлично насыщает, а свежие фрукты и овощи освежают и бодрят.

Ингредиенты (на 2 порции):

филе куриной грудки — 200 г;

апельсин — 1 шт. (150 г);

авокадо — 1 шт. (200 г);

листья салата (микс) — 80 г;

оливковое масло — 10 мл;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Возьмите куриное филе, опустите в кипящую подсоленную воду и варите до полной готовности. После остывания нарежьте мясо средними кусочками. С апельсина снимите кожуру, разделите на дольки, удалите белые пленки. У авокадо уберите кожуру, выньте косточку, а мякоть нарежьте кубиками аналогичного размера. На плоское блюдо уложите листья салата, поверх распределите подготовленную курицу, авокадо и апельсиновые дольки. Сбрызните оливковым маслом, приправьте солью и перцем. Чтобы салат оставался хрустящим, добавляйте заправку только сразу перед подачей.

Энергетическая ценность: 145 ккал на 100-граммовую порцию.

Польза для организма: филе грудки дает белок, который усваивается без труда, авокадо снабжает тело незаменимыми омега-3 — жирными кислотами, а апельсин щедро делится витамином С и природными антиоксидантами. Такой полноценный прием пищи сытен, но при этом легок и не вызывает ощущения переполненности в желудке.

Запеканка из кабачков с куриным фаршем Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запеканка из кабачков с куриным фаршем

Если вы ищете варианты обеда на работу, которые можно есть как горячими, так и холодными, эта запеканка — ваш выбор. Летом кабачки особенно сочные и доступные, они делают блюдо нежным и низкокалорийным.

Ингредиенты:

кабачок — 400 г;

куриный фарш — 300 г;

яйцо — 2 шт.;

томатная паста — 40 г;

твердый сыр — 50 г;

соль, перец, сушеные травы — по вкусу.

Приготовление:

Кабачок натрите на крупной терке, немного отожмите лишнюю жидкость. Смешайте кабачок с куриным фаршем, яйцами, томатной пастой и специями до однородности. Выложите массу в форму для запекания, разровняйте. Запекайте в духовке при 180 градусах около 40 минут. За 5 минут до готовности посыпьте тертым сыром. В контейнере эта запеканка прекрасно держит форму, и ее удобно брать с собой.

Калорийность: 98 ккал на 100 г.

Полезные свойства: кабачок богат клетчаткой и калием, куриный фарш обеспечивает организм высококачественным белком без лишних жиров. Это диетический и сытный вариант, который можно приготовить на работу на обед, чтобы надолго забыть о голоде.

Тортилья с курицей и овощами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тортилья с курицей и овощами

Тортилья — отличная альтернатива скучным бутербродам. Ее удобно держать в руках, она не теряет форму и не промокает даже через несколько часов. Для этого варианта обеда на работу лучше всего подходит лепешка из цельнозерновой муки — она более сытная и полезная.

Ингредиенты (на 2 шт.):

тортилья (большая лепешка) — 2 шт.;

куриное филе вареное — 150 г;

листья салата — 40 г;

помидор — 1 шт. (120 г);

сыр моцарелла — 50 г;

соус песто или сметана — 20 г.

Приготовление:

Вареное куриное филе нарежьте полосками. Помидор нарежьте тонкими кружочками, сыр натрите на терке. На лепешку выложите листья салата, сверху — курицу, помидор и сыр. Добавьте соус по вкусу. Заверните тортилью в плотный рулет, как ролл. Затем плотно заверните ее в фольгу или пищевую пленку — так она сохранит форму и свежесть до обеда.

Калорийность: 185 ккал на 100 г.

Полезные свойства: сочетание цельнозерновой лепешки и овощей дает сложные углеводы и клетчатку, курица — строительный материал для мышц, а сыр — источник кальция. Этот вариант обеда на работу удобно брать в поездку или на прогулку.

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