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21 июня 2026 в 06:38

Если хочешь белковый взрыв без скуки — заворачивай этот мексиканский ролл с креветками

Фото: D-NEWS.ru
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Ролл, который не надо греть. Собрал, разрезал, съел. Идеально для перекуса в дороге, на пикнике или когда лень готовить.

Ингредиенты

Креветки варено-мороженые — 160 г, тортилья пшеничная — 1 шт., авокадо — 0,5 шт., консервированная мини-кукуруза — 3 ст. л., сыр сливочный — 2 ст. л., сыр чеддер — 50 г, лаймовый сок — 10 г, масло кукурузное — 2 ч. л., петрушка — 2 веточки, зира молотая — 1 щепотка, перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала размораживаю креветки, просто ошпарив их кипятком. Чищу от голов и панцирей, кидаю в миску, поливаю кукурузным маслом и перчу. Тем временем тру чеддер на терке, мелко рублю петрушку и смешиваю их с кукурузой. Авокадо мну вилкой, сбрызгиваю лаймовым соком и солю.

Сборка: мажу тортилью сливочным сыром с зирой. На одну половину выкладываю авокадо, креветки и кукурузу с чеддером. Сворачиваю рулет до середины, загибаю края внутрь и докатываю до конца. Режу пополам — и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сочетание соленого сыра, сладкой кукурузы и жирного авокадо — просто хищный вкус. Рекомендую добавлять побольше лайма: кислинка уравновешивает сытность. Храни в фольге, так тортилья останется мягкой.

Проверено редакцией
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