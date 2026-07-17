Пеку запеканку из кабачков без муки — нежная внутри, с хрустящей сырной шапкой. Рецепт из серии «Хозяйка в отпуске»

Беру кабачок, тру на крупной терке, солю и отжимаю лишнюю влагу — смешиваю с яйцами и сыром, запекаю в духовке до румяной золотистой корочки. Получается запеканка, которая не растекается и не бывает водянистой, а внутри остается нежной, воздушной и сытной. Благодаря правильному отжиму кабачок отдает сок, но сохраняет текстуру, а яйца и сыр создают плотную, упругую основу, которая держит форму. Сверху — аппетитная сырная шапка, которая плавится и становится хрустящей.

Для приготовления вам понадобится: 700 г кабачков (молодых или очищенных), 3 яйца, 150 г твердого сыра, соль и перец по вкусу. Кабачок натрите на крупной терке (не на мелкой, чтобы сохранить текстуру), посолите (0,25 ч. ложки), оставьте на 15 минут, затем тщательно отожмите сок руками. Сыр натрите, треть отложите для посыпки, остальное добавьте к кабачкам. Яйца взбейте с солью и перцем, соедините с кабачковой смесью, перемешайте. Выложите в смазанную маслом форму (20×25 см). Посыпьте отложенным сыром. Запекайте при 180 °C 30–40 минут до румянца. Дайте постоять 7 минут, нарежьте и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже запекала эту запеканку — она получилась плотной, сочной и совсем не водянистой, муж попросил добавки. Я добавила в смесь измельченный чеснок и зелень для аромата. Кстати, вместо сыра можно взять брынзу или фету. Находка, а не рецепт!