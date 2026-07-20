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20 июля 2026 в 07:00

Нутрициолог ответила, в каком продукте содержится больше всего витамина А

Нутрициолог Желянина: батат содержит огромное количество витамина А

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вопреки распространенному мнению, именно батат, а не привычная морковь является рекордсменом по содержанию бета-каротина, необходимого для синтеза витамина А, заявила NEWS.ru нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина. По ее словам, это клубнеплодное растение не только обходит многие овощи по полезным свойствам, но и принципиально отличается от картофеля по своей биологической классификации.

Вы тоже думали, что батат — это просто сладкая картошка? Ведь выглядит он так же, готовится похоже. Но есть один неожиданный факт: батат относится не к пасленовым, как картофель, томат, баклажан и перец, а к семейству вьюнковых. Кроме того, в нем больше бета-каротина, чем в моркови. Это то самое вещество, из которого организм получает витамин А для поддержки кожи, зрения и иммунной защиты. Листья батата тоже съедобны. В некоторых странах их используют как обычную зелень. «Сладкий картофель» содержит целый набор витаминов и минералов: С, Е, группы В, калий, магний, марганец, клетчатку и мощные антиоксиданты. Так что батат — это не просто модная замена картошке, а настоящий питательный продукт, который многие недооценивают, — пояснила Желянина.

Ранее биохимик Анна Дивинская заявила, что регулярное употребление фастфуда может отрицательно сказываться на когнитивных способностях человека. Кроме того, по ее словам, такая пища иногда вызывает дисбаланс микробиоты кишечника.

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