Пока сезон молодой капусты, готовлю «Капустянку» — сытная, очень вкусная запеканка из простых продуктов

Молодая капуста настолько нежная, что из нее получается не только салат или тушеный гарнир. Каждый год в сезон готовлю простую запеканку, которую у нас дома давно называют «Капустянкой». Она выходит сочной, ароматной и легко заменяет полноценный ужин.

Главный секрет — не отправлять капусту в духовку сырой. Если сначала слегка припустить ее на сковороде, она станет мягче, отдаст лишнюю влагу и сделает запеканку особенно нежной. А румяная сырная корочка завершает блюдо идеально.

Для приготовления вам понадобится: молодая капуста — 400 г, свино-куриный фарш — 300 г, репчатый лук — 1 шт. (100 г), морковь — 1 шт. (100 г), сметана 20% — 100 г, яйца — 2 шт., мука — 1 ст. л., твердый сыр — 70 г, растительное масло — 40 мл, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте и помните. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. В глубокой миске соедините фарш, яйца, сметану, муку, лук, морковь, соль и перец, хорошо перемешайте, затем добавьте подготовленную капусту.

Форму для запекания смажьте оставшимся маслом, выложите подготовленную массу и разровняйте поверхность. Запекайте в духовке, разогретой до 190 градусов, около 40 минут. Затем равномерно посыпьте запеканку тертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут, чтобы сверху появилась аппетитная золотистая корочка.

Личный опыт

Эта запеканка особенно хороша именно из молодой капусты — она получается мягкой и буквально тает во рту. Если дать блюду постоять 10–15 минут после духовки, оно легче нарезается на аккуратные порционные кусочки и становится еще вкуснее.