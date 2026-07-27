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27 июля 2026 в 12:01

Яблоко, пачка творога и 20 минут: печенье из простых продуктов — идеально к чаю, домашнее и нежное

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-нибудь вкусного к чаю, совсем не обязательно идти в магазин. Достаточно взять пачку творога, одно яблоко и несколько самых простых ингредиентов — уже через 20 минут по дому будет разноситься аромат свежей домашней выпечки.

Печенье получается мягким, нежным и долго не черствеет.

Для приготовления понадобится: творог — 250 г, яблоко — 1 шт., яйцо — 1 шт., растительное масло — 50 мл, сахар — 80 г, соль — 1 щепотка, пшеничная мука — около 220 г, разрыхлитель — 1 ч. л., по желанию — сахар и молотая корица для посыпки.

Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и растительное масло, затем хорошо перемешайте. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите мягкое тесто. Яблоко очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками и аккуратно вмешайте в тесто.

Если яблоко очень сочное, можно добавить еще немного муки, но тесто должно оставаться мягким. Сформируйте небольшие шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и при желании слегка посыпьте смесью сахара и корицы. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут до легкой золотистой корочки.

Личный опыт

Мне нравится этот рецепт за то, что из самых обычных продуктов получается целая гора вкусного домашнего печенья. Оно выходит мягким, с нежными кусочками яблок внутри, поэтому к чаю обычно не остается ни одной печеньки уже в первый день.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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