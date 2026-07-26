Вместо орехов — творожный крем: печеные яблоки с нежной начинкой — сладкие, ароматные, сочные

Печеные яблоки никогда не делаю с грецкими орехами, гораздо вкуснее начинить их творожным кремом. Тогда они и в горячем, и в холодном виде будут невероятно вкусными.

Ингредиенты: 4 крупных яблока, 200 г творога, 1 банан, 2 ст. л. меда, корица по желанию. Блендером взбейте творог с бананом и медом до однородной кремообразной массы. У яблок срежьте верхушки, удалите сердцевину, оставляя стенки 1 см. Наполните каждое яблоко кремом, присыпьте корицей и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до мягкости яблок.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт. Понравилось, что эта версия блюда отличается особо нежной и бархатистой текстурой. Для более яркого вкуса добавьте в творожный крем немного лимонной цедры.

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