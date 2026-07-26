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26 июля 2026 в 09:05

Вместо орехов — творожный крем: печеные яблоки с нежной начинкой — сладкие, ароматные, сочные

Фото: D-NEWS.ru
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Печеные яблоки никогда не делаю с грецкими орехами, гораздо вкуснее начинить их творожным кремом. Тогда они и в горячем, и в холодном виде будут невероятно вкусными.

Ингредиенты: 4 крупных яблока, 200 г творога, 1 банан, 2 ст. л. меда, корица по желанию. Блендером взбейте творог с бананом и медом до однородной кремообразной массы. У яблок срежьте верхушки, удалите сердцевину, оставляя стенки 1 см. Наполните каждое яблоко кремом, присыпьте корицей и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до мягкости яблок.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт. Понравилось, что эта версия блюда отличается особо нежной и бархатистой текстурой. Для более яркого вкуса добавьте в творожный крем немного лимонной цедры.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной яблочный пирог «Три стакана».

Проверено редакцией
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рецепты
яблоки
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
Вместо орехов — творожный крем: печеные яблоки с нежной начинкой — сладкие, ароматные, сочные Печеные яблоки никогда не делаю с грецкими орехами, гораздо вкуснее начинить их творожным кремом. Тогда они и в горячем, и в холодном виде будут невероятно вкусными.
4 крупных яблока
200 г творога
1 банан
2 ст. л. меда
корица по желанию
>
Блендером взбейте творог с бананом и медом до однородной кремообразной массы. У яблок срежьте верхушки, удалите сердцевину, оставляя стенки 1 см.
Наполните каждое яблоко кремом, присыпьте корицей и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут до мягкости яблок.
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