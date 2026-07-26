В России вырос спрос на альтернативные способы оплаты В России стали активнее пользоваться СБП, QR-кодами и pay-сервисами

Россияне стали активнее пользоваться pay-сервисами, системой быстрых платежей (СБП), QR-кодами, передает РИА Новости со ссылкой на банки. Рост популярности альтернативных способов оплаты связан с удобством в использовании и развитием платежной инфраструктуры. Сотрудники банков рассказали, что клиенты все чаще оплачивают покупки по биометрии или SberPay.

Мы видим устойчивый интерес клиентов к альтернативным способам оплаты. Сегодня для многих это уже привычный способ оплачивать повседневные покупки без использования физической банковской карты, — уточнил собеседник.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил о схеме кражи денег через СБП. Он отметил, что мошенники создают сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия, после чего крадут деньги и личные данные пользователей. Он отметил, что подобные сайты обычно не вызывают подозрений.

До этого Щербаченко заявил, что внедрение универсального QR-кода упростит процедуру оплаты для жителей России. При этом, по его словам, новый платежный метод будет безопасным для потребителей. Он подчеркнул, что сейчас набирают популярность некарточные способы оплаты, такие как QR-коды, биометрия и мобильные приложения.