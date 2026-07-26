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26 июля 2026 в 10:42

Стали известны сроки восстановления ДНР после прекращения огня

Сенатор Волошин: восстановление ДНР может занять не менее 7–10 лет

Ремонтные работы в Донецком театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко Ремонтные работы в Донецком театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко Фото: Александр Гаюк/РИА Новости
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Восстановление Донецкой Народной Республики после прекращения огня со стороны ВСУ может занять не менее 7–10 лет, сообщил ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин. По его словам, ремонты в ДНР идут уже сейчас, несмотря на обстрелы ВСУ. С 2022 года отремонтировано 20 тыс. объектов.

Даже после полного прекращения боевых действий комплексное восстановление республики может занять не менее 7–10 лет. Речь идет не только о ремонте отдельных зданий, но и о фактическом обновлении целых городских систем, в том числе энергетики, ЖКХ, транспорта, промышленности и социальной инфраструктуры. История показывает, что восстановление территорий после столь масштабных разрушений всегда занимает годы, но всегда доводится до конца, — сказал Волошин.

Ранее два человека погибли из-за атак ударных БПЛА Вооруженных сил Украины по территории Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 11 мирных жителей, включая грудного ребенка, получили ранения.

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