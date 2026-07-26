Стали известны сроки восстановления ДНР после прекращения огня Сенатор Волошин: восстановление ДНР может занять не менее 7–10 лет

Восстановление Донецкой Народной Республики после прекращения огня со стороны ВСУ может занять не менее 7–10 лет, сообщил ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин. По его словам, ремонты в ДНР идут уже сейчас, несмотря на обстрелы ВСУ. С 2022 года отремонтировано 20 тыс. объектов.

Даже после полного прекращения боевых действий комплексное восстановление республики может занять не менее 7–10 лет. Речь идет не только о ремонте отдельных зданий, но и о фактическом обновлении целых городских систем, в том числе энергетики, ЖКХ, транспорта, промышленности и социальной инфраструктуры. История показывает, что восстановление территорий после столь масштабных разрушений всегда занимает годы, но всегда доводится до конца, — сказал Волошин.

Ранее два человека погибли из-за атак ударных БПЛА Вооруженных сил Украины по территории Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 11 мирных жителей, включая грудного ребенка, получили ранения.