В ВМФ России сформировали новые полка

В Военно-морском флоте России завершено формирование полков беспилотных систем, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка». В частности, такое подразделение было создано в составе Северного флота. Главком подчеркнул, что полк полностью укомплектован необходимым вооружением.

У нас сформированы полки беспилотных систем. Они уже существуют. То есть это не просто какие-то планы, это объективная реальность сегодняшнего дня, — отметил Моисеев.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов ВМФ с Днем Военно-морского флота. Он поблагодарил моряков за службу и вклад в укрепление обороноспособности страны. Глава государства подчеркнул, что российский флот на протяжении веков завоевывал славу ратными подвигами и повседневным трудом.

Путин также отметил, что профессионализм, мужество и смелость российских военных моряков и морских пехотинцев во многом определяли динамику проведения СВО. Он подчеркнул, что десятки тысяч матросов и офицеров были удостоены государственных наград, в том числе звания Героя России.