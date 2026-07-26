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26 июля 2026 в 10:43

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сегодня, 26 июля, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 26 июля

Россияне публикуют новые жалобы о сбоях мобильного интернета на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Пользователи заявляют о неработоспособности множества онлайн-сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений.

В воскресенье, 26 июля, согласно статистике, мобильный интернет не работает в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет около 360 на момент публикации.

Жалобы поступают из следующих регионов (в порядке убывания по числу обращений): Москва, Московская, Ленинградская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новгородская, Самарская, Ульяновская, Белгородская, Волгоградская, Ярославская, Архангельская, Владимирская, Омская, Саратовская, Рязанская, Смоленская, Вологодская области, Санкт-Петербург, Башкирия, Татарстан, Чечня, Чувашия, Дагестан, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Краснодарский, Ставропольский, Пермский, Приморский, Забайкальский края, Бурятия, Сахалин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 26 июля

По словам президента России Владимира Путина, проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что отключения связи происходят по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Ограничения могут применяться не только из-за беспилотников, но и в связи с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам, отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, пояснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка.

Что делать при отключении мобильного интернета

Когда отключают интернет из-за угрозы БПЛА, работают звонки, СМС и сервисы из белого списка. В него входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

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