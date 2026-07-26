Названо крупнейшее месторождение золота в России

Крупнейшим месторождением золота в России является Сухой Лог в Иркутской области с запасами, превышающими 2,7 тыс. тонн, сообщили РИА Новости в Министерстве природных ресурсов РФ. В тройку лидеров по запасам также входят Наталкинское месторождение в Магаданской области (1385 тонн) и Олимпиадинское в Красноярском крае (949,4 тонны). В ведомстве уточнили, что совокупные запасы этих трех месторождений составляют более 30% от общероссийских.

Золоторудное месторождение Сухой Лог в Иркутской области — крупнейшее в России, его запасы составляют более 2,77 тыс. тонн, — заявили в ведомстве.

Крупнейшим открытым месторождением рудного золота в 2025 году стало Федоровско-Кедровское месторождение на границе Хакасии и Кемеровской области. Специалисты провели его разведку. Общие запасы рудного золота оценили в 28 тонн, из которых 21,7 тонны категорий С1+С2 поставили на государственный баланс при среднем содержании 1,56 грамма на тонну.

Кроме того, заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко сообщала, что стоимость золота в мире выросла в 12 раз с 2000 по 2025 год. Она отметила, что большинство основных металлов также подорожали в XXI веке.