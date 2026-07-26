Звезда фильма «Ла-Ла Ленд» появится в киновселенной Marvel

Голливудский актер Райан Гослинг, известный по ролям в картинах «Ла-Ла Ленд», «Драйв» и «Барби», сыграет Призрачного гонщика в новом фильме от киностудии Marvel — «Проект „Конец света“», сообщает Variety. Режиссером картины выступит Шон Леви. Премьера запланирована на 2028 год.

Звезда фильма «Проект „Конец света“» сыграет Призрачного гонщика в новом фильме, который будет состоять из одной части. <...> Режиссером фильма выступит Шон Леви, а релиз запланирован на 2028 год, — написано в материале.

Гослинг является одним из самых известных актеров Голливуда — в его послужном списке порядка 40 ролей, в том числе в фильмах «Дневник памяти», «Бегущий по лезвию 2049», «Перелом», «Славные парни», «Ларс и настоящая девушка» и «Место под соснами». При этом в киновселенной Marvel артист появится впервые.

Ранее звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега рассказала, что в Голливуде ей помогают несколько опытных коллег. В подкасте рэпера Kid Cudi она поделилась, что рядом с ней есть «старшие сестры» — Натали Портман, Вайнона Райдер и Кэтрин Зета-Джонс. По ее словам, коллеги делятся с ней своим опытом, помогают ориентироваться в сложных ситуациях и не терять уверенность.

До этого американский актер Адам Сэндлер возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. Состояние артиста оценивается в $48 млн (3,8 млрд рублей). Положение Сэндлера объясняется его сотрудничеством с платформой Netflix.