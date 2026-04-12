Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде

12 апреля 2026 в 11:32

Дженна Ортега рассказала, что Портман и Райдер поддерживают ее в Голливуде

Дженна Ортега Дженна Ортега Фото: Starbuck/AdMedia/Global Look Press
Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега рассказала, что в Голливуде ей помогают несколько опытных коллег. В подкасте рэпера Kid Cudi она поделилась, что рядом с ней есть «старшие сестры» — Натали Портман, Вайнона Райдер и Кэтрин Зета-Джонс.

Натали Портман часто спрашивает, как у меня дела. Вайнона Райдер постоянно заботится обо мне, Кэтрин Зета-Джонс всегда пытается меня защитить. Они все замечательные, — отметила Ортега.

В обстановке Голливуда сохранить теплые отношения — редкость, добавила девушка, поэтому это особенно ценно. По ее словам, коллеги делятся с ней своим опытом, помогают ориентироваться в сложных ситуациях и не терять уверенность.

Ранее голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес призналась в соцсетях, что не может забыть свою героиню‑горничную из фильма «Госпожа горничная». Звезда напомнила, что с момента премьеры прошло уже более 20 лет, но мысли о персонаже все еще не покидают ее.

Тем временем американский актер Адам Сэндлер снова возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. Состояние артиста оценивается в $48 млн (3,8 млрд рублей). Такая сумма объясняется его сотрудничеством с платформой Netflix.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
