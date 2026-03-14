Адам Сэндлер снова оказался самым высокооплачиваемым актером

Американский актер Адам Сэндлер снова возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. Состояние артиста оценивается в $48 млн (3,8 млрд рублей). Положение Сэндлера объясняется его сотрудничеством с платформой Netflix.

Адам Сэндлер продолжает оставаться самым высокооплачиваемым актером Голливуда. <...> Сэндлер, заработавший $48 млн после выплаты гонораров своему агенту и менеджеру, — оказался значительно ниже прошлогоднего показателя № 1 ($88 млн), — говорится в публикации.

Уточняется, что актер сотрудничает со стриминговым сервисом с 2014 года. Он создает для Netflix эксклюзивные фильмы и стендап-шоу. В 2025 году артист спродюсировал фильм «Счастливчик Гилмор 2», где сыграл главную роль. Он также получил крупный гонорар за роль в фильме «Джей Келли».

При этом в 2023 году Сэндлер уже становился самым высокооплачиваемым актером. Тогда он заработал $73 млн (5,8 млрд рублей). Следом за ним расположись Марго Робби и Том Круз.