Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 16:36

Адам Сэндлер снова оказался самым высокооплачиваемым актером

Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский актер Адам Сэндлер снова возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. Состояние артиста оценивается в $48 млн (3,8 млрд рублей). Положение Сэндлера объясняется его сотрудничеством с платформой Netflix.

Адам Сэндлер продолжает оставаться самым высокооплачиваемым актером Голливуда. <...> Сэндлер, заработавший $48 млн после выплаты гонораров своему агенту и менеджеру, — оказался значительно ниже прошлогоднего показателя № 1 ($88 млн), — говорится в публикации.

Уточняется, что актер сотрудничает со стриминговым сервисом с 2014 года. Он создает для Netflix эксклюзивные фильмы и стендап-шоу. В 2025 году артист спродюсировал фильм «Счастливчик Гилмор 2», где сыграл главную роль. Он также получил крупный гонорар за роль в фильме «Джей Келли».

При этом в 2023 году Сэндлер уже становился самым высокооплачиваемым актером. Тогда он заработал $73 млн (5,8 млрд рублей). Следом за ним расположись Марго Робби и Том Круз.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.