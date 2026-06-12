Трамп хочет купить остров с авиабазой: зачем это нужно США, интересы РФ

Трамп хочет купить остров с авиабазой: зачем это нужно США, интересы РФ

Президент США Дональд Трамп намерен приобрести архипелаг Чагос в Индийском океане, где расположена британско-американская база ВВС Диего-Гарсия. Сейчас острова контролирует Соединенное Королевство, но Лондон пытается передать их Маврикию. База важна для позиций Штатов в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Африке, однако опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: интересы Вашингтона — не только в этом. Какая судьба ждет архипелаг — в материале NEWS.ru.

Что известно о планах США по покупке Чагоса

Газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила о намерениях Вашингтона приобрести архипелаг Чагос. Этот шаг, как утверждают инсайдеры, призван разрушить план премьер-министра Великобритании Кира Стармера по передаче островов Маврикию.

«Официальные лица в США подготовили предложение обойти Британию и провести собственную сделку, чтобы забрать контроль над базой Диего-Гарсия на фоне неопределенности вокруг ее будущего», — пишет СМИ.

Этот стратегически важный объект позволяет как Лондону, так и Вашингтону проводить дальние операции, в том числе с применением стратегической авиации. Его значение для Штатов существенно возросло на фоне конфликта с Ираном и роста военно-морской активности Китая.

По информации газеты, вариант с покупкой архипелага пока не является основным сценарием для Белого дома. Однако эта идея уже обсуждалась с министром финансов США Скотом Бессентом, утверждают источники.

Архипелаг Чагос Фото: IMAGO/Global Look Press

Почему Трамп не согласен с Британией

Чагос вместе с остальной частью Маврикия был британской колонией. В 1956 году Лондон вывел архипелаг в отдельную административную единицу. Спустя три года республика обрела независимость, но Чагос так и остался во владении королевства. В 1966-м США арендовали остров Диего-Гарсия, чтобы построить на нем свою авиабазу. При этом все жители архипелага были депортированы.

В 2019 году Международный суд ООН по требованию Маврикия признал отделение Чагоса незаконным, что создало угрозу для дальнейшего функционирования военной базы. В 2025-м Лондон и Порт-Луи заключили соглашение о передаче архипелага под контроль Маврикия с условием сохранения базы на Диего-Гарсии в течение 99 лет. Однако ратификация сделки в британском парламенте была приостановлена из-за критики со стороны Трампа: американский лидер назвал соглашение «актом абсолютной слабости и великой глупости».

Политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что причина разногласий кроется не столько в самой базе, сколько в конфликте президента США с европейскими властями, в том числе с британскими.

Военнослужащие Британии Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Британия долгие годы была для США „смотрящим по Европе“ — проводником американских интересов. Почему именно она? Потому что британцы — англосаксы, и большая часть американцев — тоже. Это фактически даже не родственники, а один народ, расселенный по двум сторонам Атлантики», — пояснил эксперт.

Однако британские элиты не приняли Трампа по нескольким причинам, продолжил Блохин.

«Во-первых, ценности. Трамп — консерватор, он правый. А большая часть британских политических элит — это левые либералы из тех, что выступают за права мигрантов и сексуальных меньшинств. Вторая причина — личные качества Трампа, включая его хамство. Для британцев он — выскочка, человек без понятий», — пояснил аналитик.

Наконец, третья, ключевая причина разногласий лежит в экономико-политической плоскости, считает Блохин.

«Трамп, образно говоря, „кинул“ европейцев. Он сосредоточил свои внешнеполитические усилия на Латинской Америке, Ближнем Востоке и Китае, потому что считает эти направления для США приоритетными. А европейцев предоставил самим себе. Им это не нравится, поэтому в войне на Ближнем Востоке они фактически оставили Трампа в одиночестве. Поэтому и архипелаг Чагос хотят передать Маврикию», — подчеркнул собеседник.

Зачем Трампу нужен Чагос

Военный и международный эксперт, специалист по разведкам и армиям НАТО профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru отметил, что Трамп рассчитывает за счет Чагоса заполучить контроль над Южным магистральным маршрутом — по нему идет более 30% мировой торговли между Юго-Восточной Азией и Европой.

«За влияние в регионе соревнуются сверхдержавы. Китай, например, открыл две военные базы в Южно-Китайском море — на удалении более 1000 км от своих берегов. На искусственных намывных островах появились взлетно-посадочные полосы, построены искусственные бухты, где могут укрыться от непогоды и разгружаться крупные корабли, а также имеются радиолокационные посты, контролирующие морскую акваторию и прилегающее к островам воздушное пространство. Развернуты и средства ПВО», — объяснил эксперт.

ПВО Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свои интересы в регионе отстаивает и Россия. Помощник президента РФ Николай Патрушев в январе посетил Оман — страну, территория которой расположена фактически вдоль Южного магистрального маршрута. Патрушев встретился с генеральным секретарем Совета национальной безопасности монархии Идрисом Аль-Кинди, командующим ВМС Сейфом Аль-Рахби и представителями министерств, отвечающих за разные направления морской деятельности. Посетил он и фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников», который тогда как раз пришвартовался в порту столицы Омана Маската.

«Визит Патрушева и „Маршал Шапошников“ в порту Маската ясно свидетельствуют о том, что Россия намерена усилить свое присутствие в регионе», — подчеркнул Артамонов.

По мнению эксперта, США, РФ и Китай будут и дальше усиливать в регионе свое военное присутствие. Ибо, как показали события в Ормузском проливе, кто контролирует транзит, тот и диктует правила игры.

Что будет с базой Диего-Гарсия

Артамонов предположил, что британцы откажутся от своего присутствия на военной базе на Чагосе.

«Во-первых, как выяснилось, до нее достают иранские ракеты. А значит, находящиеся на ней самолеты ВВС Британии могут быть в любой момент уничтожены», — пояснил эксперт.

Во-вторых, Британия в целом меняет военную стратегию, добавил он.

«Иранский кризис показал, что присутствие в каком-то регионе не дает гарантии, что вы этот регион контролируете: БПЛА и ракеты способны серьезно повредить любую военную базу». — пояснил эксперт.

К тому же содержание подобных баз обходится очень дорого, напомнил Артамонов. А Британию, как и другие европейские страны, затронул серьезный экономический кризис, который заставляет Лондон сокращать военные расходы.

Блохин в свою очередь выразил мнение, что американцы базу Диего-Гарсия так или иначе сохранят.

«Велика вероятность, что после ухода Трампа к власти в США придет удобный британцам президент и сотрудничество двух стран — в том числе против России, Китая, Ирана и других стран БРИКС — только окрепнет», — считает политолог.

При этом России, по его мнению, необходимо учитывать этот фактор и наращивать свои усилия по присутствию в Индо-Тихоокеанском регионе.

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