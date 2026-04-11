11 апреля 2026 в 14:42

Великобритания передумала возвращать Маврикию архипелаг в Индийском океане

Великобритания приостановила процесс передачи архипелага Чагос Маврикию

Архипелаг Чагос Архипелаг Чагос Фото: IMAGO/Global Look Press
Великобритания приостановила процесс передачи архипелага Чагос Маврикию, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники. По их данным, это произошло на фоне критики инициативы Лондона со стороны президента США Дональда Трампа.

В канцелярии премьера Британии Кира Стармера отметили, что обеспечение безопасности военной базы, расположенной на территории архипелага, остается приоритетом для Лондона. Там добавили, что правительство продолжит обсуждать этот вопрос с США и Маврикием.

Ранее Трамп назвал огромной глупостью решение Великобритании передать Маврикию остров Диего-Гарсия. Он обвинил Лондон в «абсолютной слабости». Хозяин Белого дома также подчеркнул, что Дания и европейские союзники должны «поступить правильно» и поддержать американскую позицию по Гренландии.

До этого стало известно, что реальная стоимость сделки по передаче архипелага Чагос Маврикию будет намного дороже, чем обещал Стармер. Речь идет о сумме 35 млрд фунтов стерлингов. Это в 10 раз больше, чем ранее заявленные 3,4 млрд фунтов.

