11 августа 2025 в 09:48

В Британии узнали реальную цену сделки о передаче архипелага Чагос Маврикию

Telegraph: сделка о передаче Чагоса Маврикию обойдется Британии в $47 млрд

Реальная стоимость сделки о передаче архипелага Чагос Маврикию будет намного дороже, чем обещал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает газета Telegraph со ссылкой на подсчеты правительства. Согласно ним, речь идет о 35 млрд фунтов стерлингов (около $47 млрд). Это в 10 раз больше, чем 3,4 млрд фунтов ($4,5 млрд), о которых говорил Стармер.

Собственная оценка правительства стоимости передачи этой британской территории в Индийском океане Маврикию составляет почти 35 млрд фунтов стерлингов <…> намного больше, чем 3,4 млрд фунтов, о которых заявлял публично Кир, — говорится в публикации.

Уточняется, что британское правительство занизило стоимость сделки, учитывая инфляцию при подсчете. Кроме того, власти использовали спорный метод оценки, используемый для долгосрочных проектов в некоторых случаях.

В мае Аргентина призвала Великобританию возобновить переговоры по статусу Мальвинских (Фолклендских) островов. Буэнос-Айрес также отметил, что приветствует договоренность о передаче Лондоном архипелага Чагос Маврикию.

