Истязал нянь на глазах у сына: найдены новые жертвы богородского маньяка

В деле богородского маньяка новый поворот. Следователи нашли тела двух его жертв: они были спрятаны на участке около его дома. На их местоположение указал сын обвиняемого. Куда именно изверг спрятал останки жертв, какое наказание ему грозит, избежит ли тюрьмы — в материале NEWS.ru.

Где богородский маньяк спрятал тела девушек

46-летнего Дмитрия Артамошина задержали 20 ноября, Ногинский городской суд арестовал его. По версии следствия, мужчина похитил и подверг пыткам не менее пяти женщин, среди которых и его законная супруга Полина. Ее он регулярно насиловал, заставлял употреблять наркотики. Женщине, как и двум другим его жертвам, удалось вырваться на свободу, еще две были убиты. Спустя месяц после задержания были найдены останки погибших.

«В результате осмотра территории домовладения мужчины криминалистами с применением поисковой техники в компостной яме на глубине двух метров обнаружено тело одной из девушек, затем в колодце — тело другой», — говорится в сообщении СК РФ.

Там указали, что по факту обнаружения останков девушек назначен комплекс экспертиз. Кроме того, продолжается сбор и закрепление доказательств.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В чем обвиняют богородского маньяка

Артамошин проживал в СНТ «Звезда» в Богородском округе Московской области, в 35 километрах от МКАД, между Ногинском и Электроуглями. По версии следствия, преступник искал жертв «преимущественно на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка».

«Девушки приезжали к нему в дом, проживали там, а потом в отношении них совершались преступления», — уточнили в ведомстве.

СМИ писали, что девятилетний сын мужчины был свидетелем того, как отец издевался над девушками: тот заставлял его смотреть на зверства. Позже работавшие с мальчиком психологи оценили состояние ребенка как тяжелое: он испытывал сильный страх. Медицинское обследование выявило наличие у него телесных повреждений и шрамов. Следователи уточнили, что именно сын богородского маньяка помог раскрыть преступление.

СК завел уголовное дело против Артамошина: ему вменяют убийство двух девушек, изнасилования, насильственные действия сексуального характера, склонение к употреблению наркотических веществ. В ходе допроса он отрицал свою вину.

Что рассказывают знакомые о богородском маньяке

Артамошин был адекватным человеком, но примерно три года назад начал странно себя вести: проявлял агрессию, перестал водить ребенка в школу, рассказывал его коллега. Предполагается, что именно в этот момент мужчина начал употреблять наркотики.

«Это компульсивное поведение: дерганность, суетливость. Ему начинаешь что-то говорить — он перебивает. Он как будто в своем пространстве находится, не слышит, смотрит сквозь тебя. Никогда не звонил по видеосвязи», — рассказывал коллега обвиняемого.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Мужчина также рассказал, что однажды Артамошин вывез его в лес на почве конфликта, приковал наручниками к рулю автомобиля, но спустя какое-то время отпустил.

После того как богородский маньяк смог найти сбежавшую от него супругу Полину и забрать у ее родителей их общего сына, он стал использовать ребенка как инструмент давления: шантажировал женщину, приезжал к рехабу, где та проходила лечение, и требовал, чтобы она вышла к нему. Дома он записывал видео с ребенком и отправлял их родственникам Полины.

Другие знакомые Артамошина утверждают, что он проявлял жестокость и раньше. Его возлюбленной 20 лет назад была женщина по имени Светлана — он обращался с ней так же, как и с другими своими жертвами. Кроме того, бывшие соседи богородского маньяка рассказали о его матери, которую, по их мнению, сын довел до самоубийства. Они также упомянули еще одну женщину, жившую с ним около десяти лет назад, которая ненавидела его.

Почему богородский маньяк может избежать наказания

Учитывая совокупность преступлений, в которых обвиняют Артамошина, ему вполне может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По мнению юриста, защите вряд ли удастся создать в суде благовидный образ маньяка, даже при наличии положительных характеристик. Он также усомнился в наличии смягчающих обстоятельств и выразил уверенность, что отягчающие обстоятельства преступлений, напротив, будут найдены.

Он не исключил, что в случае отсутствия в России моратория на смертную казнь за подобные преступления полагалась бы высшая мера наказания. С этим выводом согласился адвокат Александр Карабанов. При этом в беседе с NEWS.ru он отметил, что наказание зависит от позиции обвиняемого и его отношения к совершаемому преступлению.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В судебной практике есть аналогичные дела, где маньяки признавали вину, раскаивались, способствовали следствию и не получали пожизненный срок. В этом случае наказание может быть до 20 лет лишения свободы», — указал Карабанов.

Пожизненно осужденные маньяки и серийные убийцы в России, как правило, содержатся в колониях особого режима, рассказал NEWS.ru экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов. По его словам, в этих учреждениях повышен надзор за заключенными и очень жесткие условия.

«Как правило, в камере они содержатся по одному, иногда по двое. Это очень-очень тяжело. Иногда находящиеся там осужденные просят применить к ним смертную казнь, потому что полная изоляция очень сильно бьет по нервам, по психике», — отметил Харламов.

Опрошенные NEWS.ru эксперты сошлись во мнении, что после проведения психолого-психиатрической экспертизы Артамошина могут признать невменяемым в момент совершения преступлений либо не отдающим отчет своим действиям. Кроме того, у него может обнаружиться психиатрическое заболевание. Во всех этих случаях богородский маньяк может избежать заключения в камере и будет проходить принудительное лечение в психиатрической лечебнице.

