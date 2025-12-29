Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 14:01

Мама-убийца и два детских трупа: что известно о ЧП в Иркутске

Мать троих детей избавилась от первых двух и оказалась за решеткой. Что теперь грозит женщине, которая расправилась со своими отпрысками. NEWS.ru рассказывает, что известно о громкой криминальной истории из Иркутска.

Два детских трупа

В конце минувшей недели силовики обнаружили в иркутской квартире два детских трупа. По подозрению в убийстве была задержана мать погибших.

«Вечером 28 декабря в квартире дома по улице Баумана в городе Иркутске обнаружены тела двоих детей трех и пяти лет с признаками насильственной смерти. <...> По подозрению в совершении преступления задержана мать погибших детей. Женщина доставлена в следственный отдел и допрошена. С ее участием проводятся все необходимые следственные действия», — рассказали в Следственном комитете.

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Специалисты оценят действия органов системы профилактики.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева рассказала в комментарии «ИрСити», что до сих пор семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов или субъектов системы профилактики. Она добавила, что семья полная, многодетная. Женщина совсем недавно родила третьего ребенка, ему нет еще и года. Глава семейства работает, а иркутянка находится в декретном отпуске.

«С учетом озверения»

Психиатр Василий Шуров в разговоре с NEWS.ru заявил, что возможной причиной убийства могла быть алкогольная зависимость. По его словам, также существует вероятность наличия у подозреваемой психических расстройств.

«[В мотивах] будут разбираться психологи, обязательно будет проведена психиатрическая экспертиза. Причиной также могли быть алкоголь или наркотики. На третьем году [жизни ребенка] поздновато для послеродовой депрессии, обычно все случается гораздо раньше. Может быть, [подозреваемая] просто психически больная, а может, и какой-то расчет. У нас в голове не укладывается, что мама такое может сделать, но с учетом общего озверения населения сложно удивляться», — поделился Шуров.

Фото: t.me/sledcom38

Вплоть до пожизненного

Юрист Михаил Пирогов пояснил, что статью для подозреваемой могут изменить в ходе следствия, когда будут установлены все обстоятельства произошедшего и адвокат выстроит линию защиты для подсудимой.

«В российском законодательстве ответственность за убийство несовершеннолетних зависит от квалификации преступления и обстоятельств дела. Уголовная ответственность по статье о халатности, например статья 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Если будет доказано, что смерть наступила вследствие умышленных действий (убийство), то квалификация дела может измениться на более тяжкую статью. Например, статья 105 УК РФ предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — пояснил Пирогов в комментарии NEWS.ru.

По его словам, при квалификации дела как убийство будут учитываться мотивы, степень вины, наличие предварительного умысла и другие факторы. Он добавил, что смягчающими обстоятельствами могут стать состояние психического здоровья подозреваемой, отсутствие умысла и судимостей, сотрудничество со следствием, а также семейные обстоятельства.

