03 марта 2026 в 11:53

Эксперт раскрыла размер социальной пенсии после индексации

Средняя социальная пенсия в России превысит 16,5 тыс. рублей с апреля

Средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля 2026 года превысит 16,5 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Президентской академии Татьяну Подольскую. Выплаты проиндексируют на 6,8%.

С 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составит 16 569 рублей. Социальные пенсии проиндексируют на 6,8%, — сказала Подольская.

Эксперт пояснила, что при расчете коэффициента индексации власти учли федеральный прожиточный минимум пенсионера. С 1 января его величина составляет 16 288 рублей.

Размер конкретной выплаты зависит от основания назначения социальной пенсии. Граждане получают ее по инвалидности, по случаю потери кормильца или по старости при отсутствии необходимого страхового стажа. На итоговую сумму также влияют региональные доплаты и применяемые коэффициенты, отметила Подольская.

Ранее экономист Людмила Иванова-Швец рассказала, что многие пожилые люди ошибочно думают, будто все выплаты увеличиваются автоматически, как пенсия. Однако Социальный фонд не назначает доплаты за иждивенцев, сельский стаж или субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг без личного заявления. Эксперт подчеркнула, что необходимо самостоятельно заявлять о праве на налоговые вычеты за лекарства и сообщать о любых изменениях, иначе переплату могут взыскать задним числом.

