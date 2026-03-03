Непомнящий спрогнозировал исход матча ЦСКА — «Краснодар»

ЦСКА и «Краснодар» очень часто играют вничью между собой, поэтому предстоящая встреча в полуфинале пути РПЛ Кубка России может завершиться аналогичным образом, заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. Он отметил, что «Краснодар» сыграл на своем уровне в матче против «Ростова», тогда как армейцы разочаровали.

«Краснодар» сыграл на своем уровне в матче против «Ростова», а вот ЦСКА выступил ниже допустимого предела, разочаровали полностью. Мне кажется, это было связано с неоптимальным составом. Надеюсь, что в игре против «Краснодара» этот вопрос будет улажен. Соперники очень часто играют вничью. Думаю, предстоящая игра может так же закончиться, — сказал Непомнящий.

Ранее экс-игрок сборной СССР и ветеран армейцев Владимир Пономарев заявил, что ЦСКА показал безобразный футбол в матче против грозненского «Ахмата» и заслуженно уступил. По его мнению, тренер Фабио Челестини перехвалил своих подопечных. Пономарев считает, что ЦСКА плохо выглядел как в обороне, так и в атаке, и предстоящий матч с «Краснодаром» станет серьезной проверкой.