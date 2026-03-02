«Шок и безобразие»: массовые ошибки судей в РПЛ, что с ними не так

27 февраля возобновился чемпионат России по футболу. 19-й тур запомнился неоднозначными решениями судей. В каких матчах произошли спорные эпизоды, почему арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) совершают ошибки — в материале NEWS.ru.

Какие спорные эпизоды произошли в 19-м туре РПЛ

В первом матче после возобновления сезона РПЛ «Зенит» с трудом переиграл калининградскую «Балтику» (1:0). При равном счете на 75-й минуте отличился игрок гостей Кевин Андраде, однако гол был отменен после вмешательства системы VAR (Video Assistant Referee, видеопомощник арбитра. — NEWS.ru). Судьи зафиксировали офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля, который находился перед вратарем «Зенита» Денисом Адамовым и закрывал ему обзор. По мнению судей, по этой причине голкипер не сумел отразить удар Андраде.

На 37-й минуте матча «Оренбург» — «Акрон» (2:0) был отменен гол нападающего гостей Артема Дзюбы. В трансляции показали повтор эпизода с прочерченными офсайдными линиями, из которых ни зрители, ни специалисты не поняли, в какой момент форвард был вне игры.

В южном дерби с участием «Краснодара» и «Ростова» судья Антон Фролов в первом тайме трижды обращался за помощью к VAR. Он назначил два пенальти, сначала в ворота гостей, потом — хозяев. На 38-минуте встречи арбитр отменил гол команды Мурата Мусаева из-за игры рукой нападающего Джона Кордобы. Во втором тайме Фролов в четвертый раз пошел к монитору, и после видеопросмотра удалил защитника гостей Илью Ваханию.

Самый громкий скандал произошел в матче «Локомотив» — «Пари НН». На 66-й минуте полузащитник гостей Максим Шнапцев ворвался в штрафную, его сопровождал форвард хозяев Сергей Пиняев. Максим разворачивался, сунул ногу под соперника и упал. Футболист даже не думал о пенальти, но видеоассистенты VAR позвали главного арбитра Рафаэля Шафеева к монитору, посчитав, что игрок «Локомотива» нарушил правила. Судья согласился с мнением помощников и назначил пенальти. «Пари НН» сравнял счет, но через три минуты защитник «железнодорожников» Лукас Фассон забил победный гол — 2:1.

Рафаэль Шафеев Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

«Бывают же эпизоды, когда нападающий сует ногу под защитника. Обычно это происходит в ситуациях, когда защитник сбоку, а тут спереди. Но смысл тот же. Первое, на что должен ответить судья — кто инициатор контакта. Шнапцев. Хуже рестарта чемпионата было не придумать», — возмутился автор Telegram‑канала «Але, рэф» Анатолий Синяев.

Бывший арбитр Алексей Николаев, работавший на этом матче экспертом, также заявил, что пенальти в ворота «Локомотива» был назначен ошибочно. VAR просматривали во всех восьми матчах тура РПЛ: такого не было ни разу за всю историю лиги.

Почему судьи РПЛ часто совершают ошибки

Бывший российский арбитр Игорь Федотов заявил NEWS.ru, что единственный плохой момент с точки зрения работы судей в 19-м туре РПЛ — это пенальти в ворота «Локомотива». По его словам, VAR не должен был вмешиваться, потому что этот момент не является явной ошибкой судьи.

«Но даже после просмотра VAR главный арбитр Рафаэль Шафеев обязан был продолжить игру. Это одна глобальная ошибка, когда судьи на VAR и в поле поступили абсолютно не по-футбольному и неправильно. Все остальные эпизоды, которые до этого происходили, абсолютно понятны. Есть дискуссионные моменты, такие как удаление Вахании с показом прямой красной карточки за лишение явной возможности забить гол. В моем понимании это красная, потому что это ключевой эпизод, пустые ворота. Все остальное — абсолютно нормальные, рабочие моменты. А люди, которым хочется чего-то остренького, все преподносят в плохом ключе, говоря, что в судействе все очень плохо», — высказал мнение Федотов.

По его мнению, необходимо разумно подходить с назначением судей на матч. Он считает, что судья Фролов мог лучше управлять игрой «Краснодар» — «Ростов».

«Как управлял игроками, видение поля, чтение игры — у меня к нему большие вопросы. Мягко говоря, он не справился с этой игрой. Наверное, на южное дерби, которое всегда идет от ножа, можно было назначить кого-то другого. Нехорошо, что очень много просмотров VAR. Я считаю, что в некоторых эпизодах VAR не надо вмешиваться, потому что это не те моменты. И по протоколу, если посмотреть, это необязательные вмешательства VAR в отдельные эпизоды. Арбитр — это личность. В первую очередь он должен принимать решения на футбольном поле, а не после просмотров эпизодов», — высказал мнение Федотов.

Виктор Мелехин (Ростов) и главный судья Антон Фролов в матче 19-го тура Российской премьер-лиги в Краснодаре Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что судьи РПЛ ошибаются, потому что не играли в футбол и не понимают его нюансов.

«Проблема заключается в том, что 95% арбитров не играли в футбол, поэтому им тяжело. Я их понимаю как никто. Они следуют каким-то прописанным правилам, но поскольку не играют в футбол, не понимают нюансов, микроэпизодов и микроэлементов, им трудно. Поэтому они часто ошибаются даже с помощью VAR, который должен им помогать. Там сидят три человека, пять телевизоров: посмотрели, расписали, разложили, и все равно умудряются ошибаться. Тут ничего не поделаешь, так и будет. Они будут ошибаться. Жалко, что это происходит в ключевые моменты», — высказал мнение Мостовой в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, российские судьи боятся ошибиться, поэтому соглашаются с мнением арбитра на VAR. Однако из-за этого получается только хуже.

«Многие ребята, наверное, без большого опыта. Cергей Карасев — самый опытный из всех. Остальные, конечно, боятся: снизят оценку, потом где-то не поставят. Каждая игра — это зарплата, деньги. Ошибутся и их дисквалифицируют», — добавил Мостовой.

В 19-м туре Карасев работал на матче «Ахмат» — ЦСКА (1:0). Главный арбитр после видеопросмотра имеет право оставить свое решение в силе. На 34-й минуте мяч попал в руку полузащитнику грозненцев Сергею Пряхину. Карасев не стал назначать 11-метровый в ворота «Ахмата». После видеопросмотра арбитр не изменил свое решение, объяснив, что рука Пряхина при соприкосновении с мячом была в естественном положении.

Бывший арбитр Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» заявил, что Карасев принял верное решение. Он отметил работу судьи, но к другим, по его словам, есть большие вопросы.

Сергей Карасев Фото: Александр Вильф /РИА Новости

«Судьи, давайте называть их 17‑й командой, абсолютно не готовы к рестарту. В семи играх было 13 VAR‑вмешательств — мы побили рекорд. То есть это минимум 13 ключевых ошибок. Это что‑то невообразимое. Перед зимней паузой было девять VAR‑вмешательств, тогда это казалось много. Но мы не остановились, продолжаем прогресс. К сожалению, это грустная ирония. По некоторым решениям видно, что судьи были чуть ли не на разных сборах. То, что произошло в семи играх, — шок и безобразие», — высказал мнение Лапочкин.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с NEWS.ru предположил, что все дело в квалификации судей.

«Возможно, был инструктаж пресекать на корню преднамеренные нарушения правил, грубую игру, различного рода столкновения. Но это только мое предположение. [Сергей] Карасев и [Кирилл] Левников замечательно судили. Никаких претензий к ним нет. Очевидно, что решающим фактором является квалификация арбитров», ­— сказал Колосков.

Как РФС собирается улучшить работу VAR и систему офсайдных линий

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что его не устраивает работа офсайдных линий. Их прочерчивают VAR-арбитры, когда нужно понять, был ли футболист в положении вне игры.

«Это не наша ответственность, но бьет по репутации РПЛ, РФС, моей. Понимаю экономическую и геополитическую ситуацию, но надо искать решение. Буду говорить с коллегами из РФС, с руководителями клубов. Надо срочно искать решение, кто будет ставить нам другие линии или дорабатывать эти», — заявил Алаев.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил об улучшении работы VAR и системы офсайдных линий с нового сезона. По его мнению, все дело в ракурсах, которые дает официальный вещатель («Матч ТВ»).

«Исходя из моего общения с клубами и болельщиками, доверия нет не к линиям, а к ракурсам ТВ‑картинки. Зрителю нужен хороший ракурс, чтобы самому проверить построенную линию и доверять решению судьи. С начала следующего сезона этот план начнет реализовываться — новые камеры появятся на матчах и заметно улучшат и качество работы VAR, и наглядность эпизодов для зрителей», — заявил Каманцев.

Роналдо (Ростов) и Лукас Оласа (Краснодар) в матче 19-го тура Российской премьер-лиги в Краснодаре Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин ответил Каманцеву в своем Telegram-канале.

«Игра в футбол насчитывает уже не одно десятилетие, и VAR появился лишь в сезоне-2018/19. До этого все полагались на профессионализм судейского корпуса. Базового инструмента просмотра спорных эпизодов в профессии арбитра не предполагалось. Перед началом каждого сезона идет процесс утверждения съемочных позиций с клубами и организаторами соревнований (пункт 7.12 технического регламента), поэтому удивительно, что именно после 19 тура мы вновь возвращаемся к вопросу „информативности картинки для зрителя», — написал Тащин.

