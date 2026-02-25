Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале

Украинские судьи Евгений Гордиенко и Орест Дуцяк могут попасть под санкции УЕФА за некорректное поведение в матче футзальной Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Бенфикой», заявил ТАСС председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев. Арбитры отказались пожать руку российскому игроку «Спортинга» Ивану Чишкале после игры 23 февраля.

По словам Алексеева, дисциплинарный регламент УЕФА предусматривает наказание за недостойное поведение — от отстранения на несколько матчей до штрафа. Если же в действиях судей усмотрят русофобию и дискриминацию по национальному признаку, санкции могут быть жестче: отстранение минимум на 10 игр или на неопределенный срок, а также общественные работы.

Компетентный дисциплинарный орган выявляет наличие состава соответствующего правонарушения и при его наличии определяет вид и размер налагаемых дисциплинарных санкций, исходя из рассмотрения объективных и субъективных факторов нарушения с учетом смягчающих и отягощающих обстоятельств дела, — пояснил собеседник агентства.

Ранее португальский футбольный клуб «Спортинг» подал жалобу в УЕФА на Евгения Гордиенко и Ореста Дуцяка. Инцидент произошел во время четвертьфинального матча футзальной Лиги чемпионов. Игра между «Спортингом» и «Бенфикой» завершилась со счетом 4:3 в пользу «Бенфики». Ответная встреча состоится 6 марта на домашней арене «Спортинга».