Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 17:57

Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале

Юрист Алексеев: украинским судьям грозит отстранение за отказ жать руку Чишкале

Иван Чишкала (слева) Иван Чишкала (слева) Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские судьи Евгений Гордиенко и Орест Дуцяк могут попасть под санкции УЕФА за некорректное поведение в матче футзальной Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Бенфикой», заявил ТАСС председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев. Арбитры отказались пожать руку российскому игроку «Спортинга» Ивану Чишкале после игры 23 февраля.

По словам Алексеева, дисциплинарный регламент УЕФА предусматривает наказание за недостойное поведение — от отстранения на несколько матчей до штрафа. Если же в действиях судей усмотрят русофобию и дискриминацию по национальному признаку, санкции могут быть жестче: отстранение минимум на 10 игр или на неопределенный срок, а также общественные работы.

Компетентный дисциплинарный орган выявляет наличие состава соответствующего правонарушения и при его наличии определяет вид и размер налагаемых дисциплинарных санкций, исходя из рассмотрения объективных и субъективных факторов нарушения с учетом смягчающих и отягощающих обстоятельств дела, — пояснил собеседник агентства.

Ранее португальский футбольный клуб «Спортинг» подал жалобу в УЕФА на Евгения Гордиенко и Ореста Дуцяка. Инцидент произошел во время четвертьфинального матча футзальной Лиги чемпионов. Игра между «Спортингом» и «Бенфикой» завершилась со счетом 4:3 в пользу «Бенфики». Ответная встреча состоится 6 марта на домашней арене «Спортинга».

Украина
спорт
футбол
УЕФА
судьи
арбитры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
В Госдуме вступились за детскую песню «Сигма бой»
«Крайне опасные»: Россия подняла на уши ООН из-за ядерного оружия у Киева
Таможенники перехватили посылку из Таиланда с тремя килограммами гашиша
Эпидемиолог напомнила, как эффективно защититься от гриппа
Путин поставил кабмину важную задачу по российским биотехнологиям
«Глупейшие комментарии»: в СФ дали Бербок совет после ошибки про Гренландию
В ГД призвали снизить объем бюрократической работы для психологов в школах
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.