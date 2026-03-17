17 марта 2026 в 20:17

В Сети появился первый трейлер фильма «Дюна 3»

Кадр из фильма «Дюна 3» Кадр из фильма «Дюна 3» Фото: Warner Bros/Global Look Press
В Сети появился дебютный трейлер третьей части «Дюны», передает «Осторожно, новости». Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 17 декабря.

Фильм основан на книге «Мессия Дюны» и является завершающим в сюжетной линии Пола Атрейдеса. Тимоти Шаламе, исполнивший главную роль, сообщил, что для него триквел «Дюны» станет финальным проектом в этой киносаге.

В фильме, помимо Шаламе, сыграли Зендая, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Ребекка Фергюсон и Роберт Паттинсон. Сюжет кинокартины включает временной скачок на 17 лет вперед.

Ранее сообщалось, что фильм «Скуф» режиссера Алексея Степанова не выйдет в российский прокат. Премьера семейной комедии была запланирована на 16 апреля, однако картина покинула график релизов. Заявлений на выдачу прокатного удостоверения от создателей фильма в Министерство культуры РФ не поступало.

До этого фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона получил престижную награду «Оскар» в 2026 году, став лучшим фильмом года. Режиссер был отмечен за лучший адаптированный сценарий и признан лучшим режиссером. Шон Пенн удостоен награды за мужскую роль второго плана, а Кассандра Кулукундис — за лучший кастинг. Кроме того, фильм победил в номинации «Лучший монтаж».

фильмы
дюна
трейлеры
кино
Бывший партнер актера Деревянко сел за решетку на шесть лет
Отец Алисы Тепляковой рассказал о первых заработках вундеркинда
Мессенджер Мax опроверг фейк о взломе
«Нужна помощь»: теннисист Медведев столкнулся с проблемой перед турниром
Залужный сбежал с переговоров Зеленского и Стармера
В Европе заявили, что ЕС окончательно одобрил гигантский займ для Украины
Раскрыта истинная причина визитов Зеленского в Европу
В России сбоит один из сервисов «Яндекса»
Не может передвигаться: что с раком Лерчек, как лечат, отпустят ли в Китай
В деле о пожаре на авианосце США нашли неожиданную деталь
Стало известно, может ли Мексика принять матчи Ирана на чемпионате мира
Украину назвали полигоном для испытаний новейшего оружия
В России раскрыли помощника Киева в теракте против российского газовоза
«Сотни гробов»: наземной операции США в Иране предрекли печальный исход
Мясорубка для Трампа, «культурная» русофобия в Риме: что будет дальше
«Я очень разочарован»: Трамп устроил разнос НАТО
«Очень слаб»: Трамп ответил на демарш главы контртеррористического центра
Трамп бесповоротно разочаровался в европейском премьере
Захарова тремя словами ответила на «отставку» Макрона
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

