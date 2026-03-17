В Сети появился первый трейлер фильма «Дюна 3»

В Сети появился дебютный трейлер третьей части «Дюны», передает «Осторожно, новости». Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 17 декабря.

Фильм основан на книге «Мессия Дюны» и является завершающим в сюжетной линии Пола Атрейдеса. Тимоти Шаламе, исполнивший главную роль, сообщил, что для него триквел «Дюны» станет финальным проектом в этой киносаге.

В фильме, помимо Шаламе, сыграли Зендая, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Ребекка Фергюсон и Роберт Паттинсон. Сюжет кинокартины включает временной скачок на 17 лет вперед.

Ранее сообщалось, что фильм «Скуф» режиссера Алексея Степанова не выйдет в российский прокат. Премьера семейной комедии была запланирована на 16 апреля, однако картина покинула график релизов. Заявлений на выдачу прокатного удостоверения от создателей фильма в Министерство культуры РФ не поступало.

До этого фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона получил престижную награду «Оскар» в 2026 году, став лучшим фильмом года. Режиссер был отмечен за лучший адаптированный сценарий и признан лучшим режиссером. Шон Пенн удостоен награды за мужскую роль второго плана, а Кассандра Кулукундис — за лучший кастинг. Кроме того, фильм победил в номинации «Лучший монтаж».