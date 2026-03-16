Стало известно, какой фильм получил «Оскар» и стал лучшим в 2026 году

16 марта 2026 в 06:08

Фильм «Битва за битвой» получил «Оскар» как лучший фильм 2026 года

Лучшим фильмом 2026 года по версии американской киноакадемии «Оскар» стала кинокартина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Как оказалось, она победила в шести номинациях.

В частности,Андерсон был удостоен награды за лучший адаптированный сценарий и как лучший режиссер. Шон Пенн получил награду за мужскую роль второго плана. Кассандра Кулукундис получила статуэтку за лучший кастинг. Также лента победила в номинации «Лучший монтаж».

Ранее фильм «Битва за битвой» американского режиссера Пола Томаса Андерсона стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании BAFTA в 2026 году. В общей сложности кинолента удостоилась 14 номинаций. На втором месте расположился фильм «Грешники» Райана Куглера.

Тем временем палестинский актер Мотаз Малхис заявил, что не смог присутствовать на церемонии вручения «Оскара» из-за запрета на въезд в США, введенного главой Белого дома Дональдом Трампом, что причиняет ему боль. Фильм «Голос Хинд Раджаб» о пятилетней девочке, убитой в Газе в 2024 году, был номинирован на премию в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

