Стало известно, какой фильм получил «Оскар» и стал лучшим в 2026 году

Лучшим фильмом 2026 года по версии американской киноакадемии «Оскар» стала кинокартина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Как оказалось, она победила в шести номинациях.
В частности,Андерсон был удостоен награды за лучший адаптированный сценарий и как лучший режиссер. Шон Пенн получил награду за мужскую роль второго плана. Кассандра Кулукундис получила статуэтку за лучший кастинг. Также лента победила в номинации «Лучший монтаж».
Ранее фильм «Битва за битвой» американского режиссера Пола Томаса Андерсона стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании BAFTA в 2026 году. В общей сложности кинолента удостоилась 14 номинаций. На втором месте расположился фильм «Грешники» Райана Куглера.
Тем временем палестинский актер Мотаз Малхис заявил, что не смог присутствовать на церемонии вручения «Оскара» из-за запрета на въезд в США, введенного главой Белого дома Дональдом Трампом, что причиняет ему боль. Фильм «Голос Хинд Раджаб» о пятилетней девочке, убитой в Газе в 2024 году, был номинирован на премию в категории «Лучший международный полнометражный фильм».