«О хейте говорю с рождения»: мать Тимати о воспитании внуков и свадьбе сына

Дочь рэпера Тимати 12-летняя Алиса Юнусова снялась в фэнтези-фильме «Дива» кинорежиссера Анны Меликян и вызвала хейт в свой адрес. За девочку заступилась продюсер Яна Рудковская, она напомнила, что буллить детей — последнее дело. NEWS.ru поговорил с Симоной Черноморской, бабушкой Алисы и мамой Тимати, об увлечении внучки актерской профессией, работе с Меликян, отношении к завистникам, мечтах о Голливуде и других планах.

Чему учится дочь Тимати, чтобы сниматься в кино

— У Алисы уже был опыт съемок. Какие кружки, секции она посещает для того, чтобы развивать актерский талант?

— Раньше Алиса в актерской школе занималась, сейчас занимается просто с педагогом. Она также берет уроки по вокалу и по сценическому движению. Все, что касается актерского мастерства, мы стараемся ей дать.

— Тимура вы так же воспитывали или иначе?

— С Тимуром тоже было ясно все с детства, поэтому я старалась. Просто не было таких возможностей, как сейчас. Но все равно он занимался танцами, гимнастикой, музыкой — практически тем же, чем занимается Алиса.

Тимати Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как съемки в кино изменили дочь Тимати

— Как проходил кастинг у Анны Меликян? Она говорила, что на главную роль пробовались около двух тысяч детей.

— Как проходил, я не знаю. Нас пригласили, я сидела за дверью — ни родителей, ни бабушек не пускают, кастинг происходит без них, иначе ребенок будет отвлекаться. Разговаривали, что-то читали.

— Вы были рады, узнав, что Алису утвердили на главную роль?

— Ну естественно. Хотя я не была готова к этому, все-таки режиссер Анна Меликян — это очень серьезно.

— Алиса изменилась после съемок?

— Нет. Приобрела опыт — это важно. Со стороны кажется, что легко и праздник — аплодисменты, красные дорожки. На самом деле это ежедневный труд в совершенно непростых условиях — то дождь, то холод. Смены были очень длинными, с задержками. В общем, как у взрослых актеров.

Симона Черноморская с внучкой Алисой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

— Вы ранее в интервью говорили, что у Алисы непростой переходный период — показывает характер.

— На съемках она совершенно менялась, не капризничала, мол, «это хочу, а это — нет». Она работала — абсолютно взрослый подход к делу.

Как дочь Тимати относится к хейту

— Есть мнение, что ранняя слава опасна и может сломать личность. Не боитесь за внучку?

— Во-первых, мы еще не знаем, чем этот старт закончится, фильм же еще не вышел. Во-вторых, с Алисой я на эти темы разговариваю практически с самого ее рождения. Рассказываю на примере ее папы и все время повторяю: чем выше актер, тем он скромнее.

— У Алисы уже есть друзья в актерской среде или шоу-бизнесе?

— Нет, она интроверт, достаточно закрытая. Хотя со всеми взрослыми актерами быстро нашла общий язык — и с Юлией Снигирь, которая играет оперную приму, и со своим основным партнером — Тимофеем Трибунцевым. Артисты опытные, хорошо к ней относились и помогали.

— После публикации трейлера в интернете было много язвительных слов в адрес Алисы. Яна Рудковская даже осадила хейтеров. Вы разрешаете внучке читать негативные комментарии или ограждаете ее? Она знает уже о том, как нужно правильно реагировать на буллинг?

— Знает, мы с ней об этом говорили. И Анна Меликян Алису предупредила, что это будет. Да и в такой семье не получается без хейта. Но Алиса спокойно относится [к негативу в Сети]. Я даже не знаю, читает она или нет. Я ей никогда не зачитываю.

Симона Черноморская с сыном Тимуром Юнусовым (Тимати) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Что мама Тимати рассказала о внуке

— Брат Алисы Ратмир — тоже артистическая натура? (У Алисы и Ратмира один отец — Тимати, но разные матери. Алису родила модель Алена Шишкова, Ратмира — блогер и телеведущая Анастасия Решетова. Ни на одной из них Тимати не был женат официально. — NEWS.ru)

— Он совершенно другой, скорее всего, будет ученым-исследователем, на мой взгляд. При том что достаточно артистичный парень. Алиса пытается его привлекать [к актерской профессии], она сама снимает на телефон — но ему это не очень интересно.

— Как вам удалось выстроить доверительные отношения с мамой Алисы? Она полностью доверяет вам внучку, хотя сейчас она уже с вашим сыном не вместе.

— Я не думаю, что это моя заслуга, просто Алена — хорошая девчонка. У меня практически со всеми хорошие отношения всегда.

— Для вас как для мамы и бабушки имеет значение, что сын не женится? Регистрация отношений в наше время — актуально или нет?

— Возможно, для моей собственной жизни это было бы актуально. Но поскольку это жизнь другого человека, то я не вмешиваюсь. Это их выбор.

— Стало ли больше предложений о съемках у Алисы после работы с Меликян? Как внучка видит свое будущее, о чем мечтает?

— Ее приглашают, но пока все то, что я читала, не интересно. Мы внимательно подходим к выбору проектов. У Алисы нет необходимости сниматься во всем — зачем? Лучше пусть будет мало проектов, но хороших.

Она хочет получить актерское образование, но в 12 лет об этом говорить рано. Ее привлекает Голливуд, но я считаю, что сначала надо выучиться здесь — российская театральная и киношкола всегда была сильной. А дальше будет видно. Английский язык она очень хорошо знает.

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