Санкции ЕС, отказ от брака, критика Пугачевой и Галкина: как живет Тимати

Рэпер и предприниматель Тимур Юнусов (Тимати) попал в санкционный список Евросоюза. Есть ли у него иностранные счета и заграничная недвижимость, как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Тимати

Тимур Юнусов родился 15 августа 1983 года в Москве. После окончания школы поступил в Высшую школу экономики, но оставил учебу после трех лет обучения.

В 2004 году Тимати принял участие в музыкальном проекте «Фабрика звезд — 4», на котором был основан музыкальный коллектив «Банда». Наиболее известная песня группы — «Плачут небеса». В 2006 году рэпер начал выступать сольно и в том же году вместе с другом Павлом Курьяновым организовал продюсерский центр Black Star Inc. Лейбл он покинул в 2020 году и занялся предпринимательством: открыл сеть картинга, пиццерии и ночной клуб.

Что известно о личной жизни Тимати

Тимати ни разу не был женат, но у него есть дети от разных возлюбленных. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019 году у него появился на свет сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.

В августе 2025 года у Тимати родился третий ребенок — дочь Эмма. Ее родила модель Валентина Иванова, с которой он сейчас находится в отношениях.

По данным StarHit, рэпер не заключает брак с возлюбленными из-за своей финансовой стратегии и нежелания возможных имущественных рисков.

«Тимур — человек, чьи активы постоянно растут. Недвижимость, бизнесы, автомобили, счета. <…> Он не хочет делить все это после возможного развода, сталкиваться с судами, выплачивать миллионные алименты и другие обязательства», — заявил источник.

Как Тимати относится к СВО

Тимати поддерживает проведение спецоперации. В марте 2022 года он выступил на митинге-концерте в Лужниках, призвав «гордиться Россией».

В 2025 году Служба безопасности Украины объявила Тимати в розыск, предъявив рэперу заочное обвинение в нарушении порядка въезда на территорию страны. В ответ артист заявил, что СБУ может «искать его в клубе».

«СБУ: „Мы разыскиваем Тимати!“ Тимати: „Если я нужен тебе — ищи меня в клубе“», — сказал он.

Валентина Иванова и Тимати на выставке современного искусства и международного арт-форума «Арт Россия» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

За что Тимати раскритиковал Пугачеву

Тимати раскритиковал народную артистку СССР Аллу Пугачеву после просьбы признать ее иноагентом вслед за супругом юмористом Максимом Галкиным (внесен минюстом РФ в список иноагентов). Шоумен отметил, что Примадонна была излюблена властью в России, а сейчас ведет себя недостойно.

«Быть излюбленной властью и всю жизнь получать государственные награды, практически собрать „полного кавалера ордена“ — и споткнуться на неполучении последней степени. Здесь скорее правда, о которой не знает читатель», — отметил он.

Тимати также напомнил Галкину, что он стал узнаваемым и популярным благодаря многолетней работе на федеральном телевидении в России.

«Думаю, что поливать помоями свою „любимую“ страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!» — написал он в соцсетях.

Чем сейчас занимается Тимати

Тимати продолжает вести светскую жизнь и заниматься предпринимательской деятельностью. В частности, является владельцем ночного клуба Kiki в Москве, куда девушкам разрешен вход до 25 лет, парням — до 30 лет.

Накануне, 23 апреля, Евросоюз включил певца в санкционный список. В ответ он заявил, что ему «по фигу», поскольку у него никогда не было западных счетов и недвижимости в ЕС.

Читайте также:

Погода в Москве в субботу, 25 апреля: ждать ли дождей и мокрого снега

Слухи о замужестве, комплимент Зеленскому: как живет Светлана Ходченкова

Эстония, любовь к Киеву, скандал с Михалковым: как живет актер Кирилл Кяро