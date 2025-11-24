Стало известно, почему Тимати не спешит жениться StarHit: Тимати не хочет судиться при разводе и не планирует жениться

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) не заключает брак из-за своей финансовой стратегии и нежелания возможных имущественных рисков, сообщает «СтарХит». По словам инсайдеров, его партнерши знают о такой позиции, но все равно надеются изменить решение артиста.

Тимур — человек, чьи активы постоянно растут. Недвижимость, бизнесы, автомобили, счета <…> Он не хочет делить все это после возможного развода, сталкиваться с судами, выплачивать миллионные алименты и другие обязательства, — заявил собеседник издания.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что масштабная вечеринка, которую рэпер устроил в честь Хеллоуина в центре Москвы, является самым настоящим «шабашом». По его словам, этот праздник совершенно неуместен в России, особенно когда в стране продолжаются военные действия.

До этого Тимати показал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), как тренирует шестилетнего сына Ратмира. На опубликованных кадрах артист вместе с ребенком занимается серфингом и отрабатывает технику погружения под воду. Рэпер тщательно оберегает свою личную жизнь и редко показывает семью. Однако в последнее время он стал чаще делиться снимками и видео с детьми и своей возлюбленной Валентиной Ивановой, которая три месяца назад родила Тимати дочь Эмму.