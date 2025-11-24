День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 16:22

Стало известно, почему Тимати не спешит жениться

StarHit: Тимати не хочет судиться при разводе и не планирует жениться

Тимати Тимати Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) не заключает брак из-за своей финансовой стратегии и нежелания возможных имущественных рисков, сообщает «СтарХит». По словам инсайдеров, его партнерши знают о такой позиции, но все равно надеются изменить решение артиста.

Тимур — человек, чьи активы постоянно растут. Недвижимость, бизнесы, автомобили, счета <…> Он не хочет делить все это после возможного развода, сталкиваться с судами, выплачивать миллионные алименты и другие обязательства, — заявил собеседник издания.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что масштабная вечеринка, которую рэпер устроил в честь Хеллоуина в центре Москвы, является самым настоящим «шабашом». По его словам, этот праздник совершенно неуместен в России, особенно когда в стране продолжаются военные действия.

До этого Тимати показал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), как тренирует шестилетнего сына Ратмира. На опубликованных кадрах артист вместе с ребенком занимается серфингом и отрабатывает технику погружения под воду. Рэпер тщательно оберегает свою личную жизнь и редко показывает семью. Однако в последнее время он стал чаще делиться снимками и видео с детьми и своей возлюбленной Валентиной Ивановой, которая три месяца назад родила Тимати дочь Эмму.

Тимати
рэперы
артисты
разводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вскрылась неожиданная деталь о пропавшей в Стамбуле с сыном москвичке
Пропавшую жительницу Ревды нашли
Россиянам дали советы, как бороться с обострениями сезонных болезней ЖКТ
Захарова жестко прошлась по западным СМИ из-за Украины
Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве
Эксперт предупредил о последствиях ограничения скидок на маркетплейсах
Раскрыто, в какой области нейросеть заменит человека
Мужчина потерял зрение из-за привычки использовать телефон ночью
В Ростехе раскрыли, как в России изменились объемы выпуска вооружений
«Ледяные склепы»: экс-депутат Рады раскрыл, что ждет украинцев зимой
Таможенники передали военным запчасти к самолетам на 1,42 млрд рублей
Европейскую страну уличили в тайной помощи ВСУ
В России начали падать цены на один вид жилья
Никакой мир Европе не нужен: почему ЕС саботирует план Трампа по Украине
В КНР изобрели уникальный беспилотник
Депутат Рады объявила забастовку из-за серого кардинала Зеленского
Польский премьер обрушился с критикой на мирный план Трампа
Хирург объяснил, почему важно соблюдать диету после бариатрической операции
Стало известно, почему Тимати не спешит жениться
Бестемьянова раскрыла значение Туктамышевой в мировом фигурном катании
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.