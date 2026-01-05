Атака США на Венесуэлу
«Не видим препятствий»: Минпромторг о ремоторизации Superjet 100

Абраменков заявил, что не видит преград для ремоторизации Superjet 100

Самолет Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании «Россия» Самолет Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании «Россия» Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Минпромторг рассматривает возможность проведения работ по ремоторизации эксплуатирующихся самолетов Superjet 100, заявил замминистра Геннадий Абраменков. По его словам, делается это совместно с входящими в госкорпорацию «Ростех» Объединенной авиастроительной (ОАК) и Объединенной двигателестроительной (ОДК) корпорациями. Препятствий для осуществления инициативы нет, подчеркнул он.

Минпромторг России совместно с ОАК и ОДК рассматривает возможность проведения опытно-конструкторских работ, поставленных ведомством <…>. Мы не видим препятствий в проведении таких ОКР, так как самолет в таком лице уже находится на сертификационных испытаниях, — подчеркнул Абраменков.

Он отметил, что первый полет Superjet с ПД-8 запланирован на 17 марта 2025 года. Замглавы Минпромторга добавил, что важными остаются вопросы, как и за чей счет будут модернизироваться конкретные самолеты.

Ранее состоялся первый успешный испытательный полет модернизированного легкого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В. Основные преимущества ВК-650В — это модульность конструкции, высокий ресурс, цифровая система автоматического регулирования типа FADEC.

