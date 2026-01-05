«Не видим препятствий»: Минпромторг о ремоторизации Superjet 100 Абраменков заявил, что не видит преград для ремоторизации Superjet 100

Минпромторг рассматривает возможность проведения работ по ремоторизации эксплуатирующихся самолетов Superjet 100, заявил замминистра Геннадий Абраменков. По его словам, делается это совместно с входящими в госкорпорацию «Ростех» Объединенной авиастроительной (ОАК) и Объединенной двигателестроительной (ОДК) корпорациями. Препятствий для осуществления инициативы нет, подчеркнул он.

Минпромторг России совместно с ОАК и ОДК рассматривает возможность проведения опытно-конструкторских работ, поставленных ведомством <…>. Мы не видим препятствий в проведении таких ОКР, так как самолет в таком лице уже находится на сертификационных испытаниях, — подчеркнул Абраменков.

Он отметил, что первый полет Superjet с ПД-8 запланирован на 17 марта 2025 года. Замглавы Минпромторга добавил, что важными остаются вопросы, как и за чей счет будут модернизироваться конкретные самолеты.

Ранее состоялся первый успешный испытательный полет модернизированного легкого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В. Основные преимущества ВК-650В — это модульность конструкции, высокий ресурс, цифровая система автоматического регулирования типа FADEC.