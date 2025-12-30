Ми-34М1 впервые поднялся в небо с российским двигателем ВК-650В

Первый испытательный полет модернизированного легкого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В прошел успешно. На кадрах, обнародованных Минпромторгом России, видно воздушное судно бледно-желтого цвета и его полет.

Это демонстрирует способность нашей индустрии производить современные воздушные суда высокого качества исключительно на основе собственных технологий и разработок, — сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

Основные преимущества ВК-650В — это модульность конструкции, высокий ресурс, цифровая система автоматического регулирования типа FADEC. Испытания подтвердили отличную маневренность, четкую управляемость даже в сложных режимах полета и стабильность работы всех систем. По словам пилота-испытателя, вертолет демонстрирует высокий потенциал для выполнения широкого круга задач.

