Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:10

Ми-34М1 впервые поднялся в небо с российским двигателем ВК-650В

Фото: Максим Богодвид /РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Первый испытательный полет модернизированного легкого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В прошел успешно. На кадрах, обнародованных Минпромторгом России, видно воздушное судно бледно-желтого цвета и его полет.

Это демонстрирует способность нашей индустрии производить современные воздушные суда высокого качества исключительно на основе собственных технологий и разработок, — сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

Основные преимущества ВК-650В — это модульность конструкции, высокий ресурс, цифровая система автоматического регулирования типа FADEC. Испытания подтвердили отличную маневренность, четкую управляемость даже в сложных режимах полета и стабильность работы всех систем. По словам пилота-испытателя, вертолет демонстрирует высокий потенциал для выполнения широкого круга задач.

Ранее в зоне СВО прошел испытания гусеничный дрон «Странник», который предназначен для дистанционного минирования и подготовки диверсий на каналах коммуникаций противника. «Странник» способен выполнять задачи дистанционного минирования на расстоянии до 20 километров даже в условиях сложного рельефа.

вертолеты
технологии
общество
Минпромторг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Успенская прошлась по песням из «Иронии судьбы»
Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы
Психолог объяснила, как лучше провести последний день перед Новым годом
Историк объяснил, зачем Украина атаковала резиденцию Путина
В России оценили перспективы пересадки людям свиных органов
Токаев бросил вызов Европе, подписав похожий на российский закон
Мужчина получил ножевые ранения в центре Петербурга
Посол ответил на вопрос о контактах Москвы и Душанбе по теракту в «Крокусе»
Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря
Полиция задержала мужчину после избиения знакомых арматурой под Петербургом
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки
В ДНР раскрыли число освобожденных за год населенных пунктов
Telegram-каналы хотят приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями
Пять принципов инженерного лидерства: модель управления Алексея Ашихмина
Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение
Коц назвал «базовый минимум»для уничтожения в руководстве Украины
Школьник скончался, подавившись блинами
Вечеринка у Галич, просьба о помощи: как живет Аглая Тарасова после суда
Москвичам напомнили о штрафах за петарды и салюты
Голикова призвала освободить женщин от выбора между работой и семьей
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.