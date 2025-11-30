В зоне СВО испытали гусеничный беспилотник «Странник»

В зоне СВО прошел испытания гусеничный дрон «Странник», который предназначен для дистанционного минирования и подготовки диверсий на каналах коммуникаций противника, рассказал ТАСС военный эксперт РАНХиГС Александр Степанов. «Странник» способен выполнять задачи дистанционного минирования на расстоянии до 20 километров даже в условиях сложного рельефа.

Новый беспилотник используется для инженерной поддержки наступательных и оборонительных действий, а также для подготовки диверсионных акций. «Странник» и более крупный дрон «Бишоп», используемый для эвакуации раненых бойцов, производятся так называемым народным ВПК в Донецке — Komandante robotics, возглавляемого Алексеем Смирновым, также известным как автор программы «Крупнокалиберный переполох».

Все чаще мы можем наблюдать интеграцию в войска роботизированных и автономных комплексов — модульные платформы, которые могут выполнять широкий спектр задач в условиях высокоинтенсивного боя, где каждая минута промедления — это чья-то жизнь, — высказался Степанов.

«Бишоп», который применяется в зоне СВО с 2024 года, оснащен полноприводным мотором с независимой подвеской, что обеспечивает бережную транспортировку. Управление осуществляется по спутниковому каналу, который практически неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Для маскировки применяется специальное антитепловизионное покрытие.

Ранее Ростех сообщил, что в зоне СВО успешно применяются порядка десятка типов высокотехнологичных разведывательных и ударных БПЛА. С помощью этих дронов российские войска разведали и уничтожили тысячи целей противника, в том числе критически важных для его боеспособности.