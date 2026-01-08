Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 09:07

Российские ученые начали разрабатывать лекарство против тяжелой болезни

В России занялись разработкой препарата против болезни Крона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России ведутся работы по созданию препарата для терапии болезни Крона, сообщила ТАСС директор передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета Людмила Текутьева. По ее словам, основой нового лекарства станут уникальные ферменты морских микроорганизмов. Эти соединения были открыты учеными Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН.

Молекула, найденная и идентифицированная ранее, и синтезированные на ее основе биотехнологическим путем ферменты показали потенциальную эффективность в нескольких направлениях. Сейчас мы работаем над созданием средства для лечения болезни Крона — серьезного, редкого и сложно поддающегося терапии заболевания, — сказала собеседница.

Следующим этапом работы станет проведение доклинических исследований данного ферментного препарата. Текутьева отметила, что тест-системы могут быть подготовлены в более короткие сроки, так как это первый проект на основе указанных ферментов. После этого планируется выход на стадию клинических испытаний самого лекарственного средства против болезни Крона.

Болезнь Крона представляет собой разновидность воспалительного заболевания кишечника. Его симптомами могут быть диарея, лихорадка, болевые ощущения в животе, кровь в стуле, язвы в ротовой полости и другие проявления. Полноценного лекарства от этой болезни в настоящее время не существует.

Ранее партия «Новые люди» организовала в Госдуме круглый стол по вопросам этики в области радикального продления жизни. Для участия в нем были приглашены ведущие эксперты в сферах геронтологии и гериатрии. Политики и ученые обсуждали возможность создания специального документа. Он должен стать ориентиром для производителей препаратов, направленных на борьбу со старением — геропротекторов.

