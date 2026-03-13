Раскрыт уровень доверия россиян к Путину

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Кроме того, 77% респондентов считают, что глава государства хорошо выполняет свою работу.

Наряду с этим 50% опрошенных положительно оценили деятельность правительства. При этом 55% россиян одобряют работу премьер-министра Михаила Мишустина. Среди политических партий наибольшую поддержку имеют «Единая Россия» (38%), ЛДПР (9%) и КПРФ (7%).

Ранее стало известно, что бесплатные образование и медицинская помощь стали самыми важными ценностями для жителей России. Около 62% опрошенных выделили сферу обучения как важный компонент для жизни, а 57% респондентов отметили значимость здравоохранения. При этом право свободно выражать свои мысли считает приоритетным лишь треть участников опроса.

До этого сообщалось, что, по результатам опроса, 48% россиян не смогут провести один день без гаджетов. Респонденты отмечают, что технологии необходимы им для связи с родными, начальством или коллегами.