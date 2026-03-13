Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:08

«Самая дальняя цель»: «Ланцет» разнес электроподстанцию ВСУ в щепки

Расчет БПЛА «Ланцет» уничтожил подстанцию ВСУ в Славянске с расстояния 60 км

«Ланцет» «Ланцет» Фото: МО РФ
Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразил электроподстанцию ВСУ в городе Славянске Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС начальник расчета БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Каспер. По его словам, удар был нанесен с расстояния 60 километров. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Самая дальняя цель — на 60 километров. Уничтожили электроподстанцию противника в Славянске, — рассказал военный.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что очередной «полк смерти» ВСУ был уничтожен российскими военнослужащими. По его словам, «смертоносные» подразделения противника, понеся потери, вынуждены были отступить на десятки километров в тыл.

До этого Алаудинов предположил, что удар по больнице в ДНР, приведший к гибели врачей, связан с неспособностью украинских подразделений удерживать линию фронта. По его словам, атаки на гражданскую инфраструктуру направлены на то, чтобы вызвать возмущение среди россиян.

