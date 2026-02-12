Переломная фаза конфликта и бегство солдат: новости СВО на вечер 12 февраля

Армия России нанесла массированный удар по объектам энергетики на Украине, украинские формирования, находящиеся в Запорожской области, в спешке покидают позиции, а кризис перешел в переломную фазу. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 12 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ спасаются бегством на ключевом направлении

Источник в российских силовых структурах узнал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины уже практически покинули позиции в селе Цветковом в Запорожской области. По его данным, российские войска нанесли по противнику множественные массированные удары фугасными авиабомбами.

Кроме того, расположенная в Верхней Терсе Запорожской области украинская группировка полностью утратила свою боеспособность. По информации источников, значительная часть военнослужащих была выведена из этого района. Причиной стали серьезные потери.

ВС РФ выжгли логистику врага

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине. В ведомстве подчеркнули, что это ответ на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Кроме того, за сутки российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома врага, а также пунктам временной дислокации формирований украинской армии и иностранных наемников в 147 районах.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военный корреспондент Александр Коц констатировал, что Россия методично наносит удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, сместив фокус на используемые противником локомотивы, депо и ключевые узлы. Он выделил несколько целей этих ударов, в том числе подрыв военной логистики, а также давление на экономику через торможение экспорта и внутренних перевозок.

Россия «подрезала крылья» украинским «Фламинго»

Как сообщили в Министерстве обороны, за последние сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских ракет большой дальности «Фламинго» и 211 беспилотников самолетного типа. Кроме того, перехвачены шесть управляемых авиабомб и восемь реактивных снарядов американских систем HIMARS.

По данным телеканала «Звезда», российский беспилотник «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку французского производства Caesar. Атака произошла в момент, когда боевая машина двигалась к назначенной огневой позиции в сопровождении группы прикрытия.

После точного попадания самоходка моментально вспыхнула и получила критические повреждения. Вместе с дорогостоящей техникой ликвидированы и находившиеся рядом украинские военнослужащие.

ВСУ сдали своих и ударили по сослуживцам

Украинские артиллеристы обстреляли своих же штурмовиков из 71-й бригады в районе между селами Хотель и Алексеевка в Сумской области. В результате дружественного огня погибли не менее четырех боевиков, пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, инцидент произошел из-за сбоя в работе Starlink: первые не могли связаться со вторыми и приняли их за российских военных. Всего по позициям штурмовой группы пришлось два-три снаряда.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Вместе с этим сдавшийся в плен украинский военнослужащий согласился помочь в зачистке укрепленного опорного пункта с пулеметными расчетами. Как рассказал боец с позывным Пурик, пленный вызвался добровольно, указал расположение огневых точек и помог подобраться к хорошо укрепленной позиции противника.

Конфликт вошел в переломную фазу

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится не завершить конфликт с Россией, а продлить его. Таким образом он прокомментировал предположение Киева о прекращении боевых действий к июню. По словам Липового, Зеленский систематически публично заявляет одно, но на деле всегда поступает иначе.

При этом посол по особым поручениям МИД России по преступлениям властей Украины Родион Мирошник заявил, что украинский кризис вступил в переломную стадию, обусловленную проблемами финансирования Киева и разногласиями внутри Евросоюза. Дипломат подчеркнул, что жизнеспособность и возможность продолжения боевых действий украинской стороной напрямую зависят от европейской поддержки.

