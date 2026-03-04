Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 22:04

Экс-депутата Фильченко арестовали за участие в террористическом сообществе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывшего депутата Галину Фильченко арестовали по обвинению в участии в террористическом сообществе, передает Telegram-канал Mash. Ей также вменяют попытку насильственного захвата власти.

По информации источника, Фильченко инкриминируют статьи 278 и 205.4 УК РФ. Она являлась последней оставшейся в России участницей «Съезда народных депутатов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), созданного в Польше в 2022 году.

Верховный суд России признал террористической организацией «Съезд народных депутатов» в конце прошлого года. Согласно данным зарубежных СМИ, организация занимается подготовкой госпереворота в РФ и призывает НАТО поддержать покушение на российские власти. Отмечается, что движение также является политическим фасадом «Легиона „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), воюющей на стороне ВСУ.

До этого задержание Фильченко попало на видео. Силовики пришли в ее московскую квартиру утром 4 марта. Женщина является последней оставшейся в России участницей данного движения.

