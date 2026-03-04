Главу Бодайбо арестовали после коммунальной аварии в Приангарье Главу Бодайбо Ботвина отправили под домашний арест по делу о коммунальной аварии

Суд отправил под домашний арест главу Бодайбинского городского поселения в Иркутской области Алексея Ботвина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Иркутской области. Мера пресечения связана с расследованием после крупной коммунальной аварии, произошедшей в конце января.

Домашний арест до 26 марта, — сказал собеседник агентства.

В конце января жители Бодайбо остались без тепла и воды из-за промерзания водопровода. Работу остановили четыре котельные. Без отопления и водоснабжения на момент ЧП остался 141 дом, где проживают 1,3 тысячи человек, а также две школы.

Ранее мэр Бодайбо Евгений Юмашев заявил, что никто из жителей города не захотел помочь землякам, оставшимся без отопления. По его словам, некоторые арендодатели, наоборот, резко подняли цены.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в 78 жилых домах Бодайбо, пострадавших из-за аварии на коммунальном водоводе, восстановлено теплоснабжение. Всего же без тепла и воды остались более 160 домов.