15 февраля 2026 в 09:25

В Бодайбо восстановили отопление для 973 человек

Кобзев: тепло вернулось в 78 домов Бодайбо после аварии на водоводе

В 78 жилых домах Бодайбо, пострадавших из-за аварии на коммунальном водоводе, восстановлено теплоснабжение, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. Всего же без тепла и воды остались более 160 домов.

Нарастающим итогом теплоснабжение восстановлено в 78 жилых домах. Это 37 многоквартирных домов, 26 — блокированной застройки и 15 индивидуальных. В подключенных домах живут 973 человека, — написал Кобзев.

Ранее мэр Бодайбо Евгений Юмашев заявил, что никто из жителей города не захотел помочь землякам, оставшимся без отопления. По его словам, некоторые арендодатели, наоборот, резко подняли цены.

Несколькими днями ранее стало известно, что около 20 тысяч человек лишились отопления из-за крупной коммунальной аварии в Коврове. Всему виной лопнувшие трубы в местной котельной ООО «Владимиртеплогаз», где в мае прошлого года произошел взрыв газа при запуске котла.

Тем временем в Калининградской области разгорелся скандал из-за плохого качества водопроводной воды. Супруг главы города Озерска публично повздорил с местными жителями, которые пожаловались на ржавую и червивую воду. В ответ на критику одному из горожан он задал вопрос, не боится ли тот «потерять возможность ходить», а другого жителя назвал «гнидой».

