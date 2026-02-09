Зимняя Олимпиада — 2026
Муж главы российского города угрожал жителям за критику администрации

Мужа главы Озерска в Калининградской области обвинили в оскорблении горожан

Супруг главы города Озерска в Калининградской области оказался в центре скандала из-за угроз и оскорблений в адрес жителей, которые жаловались на ржавую и червивую водопроводную воду, сообщает Telegram-канал Amber Mash. На скриншотах мужчина в ответ на критику задает одному из горожан вопрос, не боится ли тот «потерять возможность ходить», а другого жителя называет «гнидой».

В сообщении говорится, что сам мужчина заявил, что его семье также поступали угрозы, однако соответствующие сообщения, по его словам, были позже удалены авторами.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений об отравлении жителей деревни Шолохово Костромской области. В социальных сетях они рассказали о симптомах инфекционного заболевания. В пресс-службе уточнили, что недомогание возникло после проведения ремонтно-восстановительных работ на водопроводе.

До этого сообщалось, что в одном из отделений детской клинической больницы Санкт-Петербурга на улице Комсомола отключилось отопление. Родители детей жаловались на проблемы с окнами в палатах. Они не закрываются полностью, поэтому в комнаты проникает сильный сквозняк, из-за чего в помещениях становится холодно.

