Нелегальные добытчики янтаря предстанут перед судом в России В Калининграде 10 человек пойдут под суд за незаконную добычу 394 кг янтаря

Организованную преступную группировку из 10 человек будут судить в Калининграде, сообщили в следственном управлении СК РФ по Калининградской области. Злоумышленников обвиняют в незаконной добыче 394 кг янтаря, стоимостью свыше 9,1 млн рублей.

Фигуранты в составе организованной преступной группы осуществляли незаконную добычу янтаря в акватории Балтийского моря, его транспортировку и незаконное хранение, — говорится в сообщении.

Под следствие попали жители региона возрастом от 26 до 52 лет. Также сообщалось, что соучастники преступления задействовали небольшие корабли, специализированное снаряжение для подводных работ и технику для обработки донных отложений.

