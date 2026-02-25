Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 11:13

Нелегальные добытчики янтаря предстанут перед судом в России

В Калининграде 10 человек пойдут под суд за незаконную добычу 394 кг янтаря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Организованную преступную группировку из 10 человек будут судить в Калининграде, сообщили в следственном управлении СК РФ по Калининградской области. Злоумышленников обвиняют в незаконной добыче 394 кг янтаря, стоимостью свыше 9,1 млн рублей.

Фигуранты в составе организованной преступной группы осуществляли незаконную добычу янтаря в акватории Балтийского моря, его транспортировку и незаконное хранение, — говорится в сообщении.

Под следствие попали жители региона возрастом от 26 до 52 лет. Также сообщалось, что соучастники преступления задействовали небольшие корабли, специализированное снаряжение для подводных работ и технику для обработки донных отложений.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали трех жителей Подмосковья по подозрению в краже продуктов из супермаркета в городе Егорьевске. Злоумышленники взломали входную дверь магазина и вынесли оттуда несколько бутылок с алкоголем и соки.

До этого в Костроме 24-летний парень совершил сразу два преступления. Оставшись без средств после дружеской вечеринки, он сначала наведался в булочную, откуда унес семь сосисок в тесте и целую пиццу. Позже злоумышленник забрался в частный дом. Там его добычей стали умные часы, ювелирные изделия почти на 200 тыс. рублей и бутылка молока.

Россия
Калининградская область
суды
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Названы дата и место похорон детей экс-солистки группы «Воровайки»
«Партейку рубанул»: известный лыжник вспомнил о необычной игре в волейбол
Белицкое, Волчанск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 февраля
«Какие мы щедрые к банкирам!»: Миронов предложил поднять налоги для богатых
Опубликованы фото новогоднего потрошителя-молоточника из прошлого
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.