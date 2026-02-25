В Думе раскрыли цель возможного переноса переговоров по Украине во Флориду Депутат Чепа: перенос переговоров по Украине во Флориду усилит влияние Трампа

Новый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США может пройти во Флориде, сообщил изданию Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, предложение связано с желанием американского лидера Дональда Трампа повлиять на ход встречи.

Предложение Флориды в качестве нового места переговоров я слышу впервые. Наверное, это может быть связано с желанием Трампа как-то повлиять на ход встречи. Думаю, прямого его участия в ней не будет, но само нахождение рядом — уже влияние, — сказал депутат.

Он заявил, что из последних заявлений Трампа и специального посланника США Стива Уиткоффа следует, что Вашингтон нацелен на решение украинского конфликта в ближайшие недели и ожидает достижения соглашения. Чепа подчеркнул, что это уже отражается на динамике урегулирования.

По его оценке, Киев изменил подход к обсуждению территориальных вопросов: там перестали говорить о границах 1991 года и начали обсуждать актуальные территории. Депутат назвал это «определенным шагом в нужном направлении».

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru предположил, что Киев примет требования Москвы во время переговоров исключительно после того, как украинские войска потерпят сокрушительное поражение. По его мнению, нынешняя ситуация требует повторения исторического сценария весны 1945 года, когда только безвыходное положение заставило противника отказаться от «подковерных игр».