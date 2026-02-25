Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 12:28

В Думе раскрыли цель возможного переноса переговоров по Украине во Флориду

Депутат Чепа: перенос переговоров по Украине во Флориду усилит влияние Трампа

Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Новый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США может пройти во Флориде, сообщил изданию Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, предложение связано с желанием американского лидера Дональда Трампа повлиять на ход встречи.

Предложение Флориды в качестве нового места переговоров я слышу впервые. Наверное, это может быть связано с желанием Трампа как-то повлиять на ход встречи. Думаю, прямого его участия в ней не будет, но само нахождение рядом — уже влияние, — сказал депутат.

Он заявил, что из последних заявлений Трампа и специального посланника США Стива Уиткоффа следует, что Вашингтон нацелен на решение украинского конфликта в ближайшие недели и ожидает достижения соглашения. Чепа подчеркнул, что это уже отражается на динамике урегулирования.

По его оценке, Киев изменил подход к обсуждению территориальных вопросов: там перестали говорить о границах 1991 года и начали обсуждать актуальные территории. Депутат назвал это «определенным шагом в нужном направлении».

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru предположил, что Киев примет требования Москвы во время переговоров исключительно после того, как украинские войска потерпят сокрушительное поражение. По его мнению, нынешняя ситуация требует повторения исторического сценария весны 1945 года, когда только безвыходное положение заставило противника отказаться от «подковерных игр».

переговоры
США
Флорида
Россия
Украина
Алексей Чепа
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист Кузнецов предложил вариант нового лимита на легионеров в РПЛ
В РПЦ высказались о страхе Европы перед православным «троянским конем»
Россиянам перечислили возможности туристической страховки
Кузнецов оценил перспективы «Динамо» во второй части сезона РПЛ
Стало известно, что грозит Украине за атаки на объекты с инвестициями США
Украинские войска лишились разведывательных дронов в зоне СВО
Стало известно о судьбе второй пропавшей в Нижнем Тагиле школьницы
Мирошник нашел неожиданное значение фамилий украинских дипломатов
Улица Сталина может появиться в российском городе
В Ленинградской области мигранта заподозрили в изнасиловании пенсионерки
Стало известно, какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем
В Минобороны раскрыли важность освобождения Графского
Мишустин объявил о налоговых льготах на выплаты при рождении детей
Проблему тарифов ЖКХ в России признали на самом высоком уровне
Мэром Липецка стал мужчина с рекламы урологической клиники
Совфед обратится к Германии из-за нераспространения ядерного оружия
В Общественной палате РФ началось формирование нового состава
В Смоленской области заговорили об эвакуации после прилета по заводу
Косметолог накормила помощницу «отрезанными» половыми губами после операции
Российский генерал предсказал будущее пилотируемой авиации
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.