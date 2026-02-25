Киев примет требования Москвы во время переговоров исключительно после того, как украинские войска потерпят сокрушительное поражение на линии фронта, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, нынешняя ситуация требует повторения исторического сценария весны 1945 года, когда только безвыходное положение заставило противника отказаться от «подковерных игр».

Мне кажется, что окончательное решение украинского конфликта свершится, когда ВС РФ добьют ВСУ, и те поймут, что никакого выхода кроме переговоров у них нет. Полагаю, что придется повторить весну 1945 года, когда нацистская Германия на фоне своей гибели предлагала какие-то подковерные игры. Наверное, только таким языком силы ВСУ могут что-то понять, — высказался Самонкин.

По словам политолога, президент Украины Владимир Зеленский оказался заложником внешнего геополитического влияния, что ставит под угрозу сохранение его института власти. Эксперт добавил, что украинский политик просчитался в своих ожиданиях, пытаясь повторить вымышленный сценарий из сериала «Слуга народа», но столкнулся с суровой реальностью.

С точки зрения сохранения института власти Зеленского, конечно же, он вляпался в геополитику на фоне миротворческих интересов и попал именно под внешнее влияние. Он думал повторить судьбу своего героя в сериале «Слуга народа», но получилась худшая версия этого фильма. Я хочу подчеркнуть, что Зеленский — это, честно говоря, политическая разменная фигура наравне с Михаилом Саакашвили (экс-президент Грузии. — NEWS.ru), Светланой Тихановской (экс-кандидат в президенты Белоруссии. — NEWS.ru) и Хуаном Гуайдо (бывший исполняющий обязанности президента Венесуэлы. — NEWS.ru). Это политики, которых американцы меняли как перчатки, когда пытались создавать режимы против Советского Союза, в том числе в Латинской Америке, — резюмировал Самонкин.

Ранее экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский нагнетает военную риторику и отвергает переговоры, так как опасается быть смененным западными покровителями. По словам политика, чувствуя приближение конца, президент Украины идет ва-банк, пытаясь втянуть коллективный Запад в конфликт.