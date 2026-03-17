17 марта 2026 в 22:14

Легендарный исполнитель роли Дон Жуана скончался на 75-м году жизни

Московский театр оперетты сообщил о смерти заслуженного артиста Твердохлебова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На 75-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Твердохлебов, сообщили в Московском театре оперетты, где артист служил десятилетиями. Приглашенный в труппу еще студентом ГИТИСа, он дебютировал триумфально и навсегда остался в сердцах зрителей и коллег.

16 марта на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Петрович Твердохлебов… Коллектив Московского театра оперетты скорбит и выражает самые искренние соболезнования семье, родным и близким Дмитрия Петровича Твердохлебова. Память о нем навсегда останется с нами, — говорится в сообщении театра.

Твердохлебов обладал уникальным даром перевоплощения. В первый же год работы он блистательно сыграл Лобио и Дон Жуана. За десятилетия службы на сцене он создал десятки образов: от директора тюрьмы Франка в «Летучей мыши» до полковника Пикеринга в «Моей прекрасной Леди».

Режиссеры ценили его за мощную сценическую фактуру, мягкую пластику и тонкую иронию, которая делала его героев любимцами публики. Он одинаково самоотверженно играл в классических опереттах и современных постановках, в больших и эпизодических ролях.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста РФ Владимира Ершова, известного по сериалу «Следствие ведут знатоки». Он скончался на 69-м году жизни. Причины смерти актера не уточняются.

смерти
артисты
потери
театры
