15 марта 2026 в 19:16

Умер актер из легендарного сериала «Следствие ведут знатоки»

Скончался заслуженный артист России Владимир Ершов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Умер заслуженный артист РФ Владимир Ершов, известный по сериалу «Следствие ведут знатоки», сообщила пресс-служба театра на Бронной. Он скончался на 69-м году жизни. Причины смерти актера не уточняются.

С огромным прискорбием сообщаем о кончине актера Владимира Ершова. <…> Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память великому актеру, — сказано в сообщении.

Ершов родился в 1957 году. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1984 году и сразу устроился в театр на Бронной. Он играл в таких спектаклях, как «Дон Жуан», «Капитанская дочка», «Жиды города Питера», «Ревизор» и «Салемские ведьмы». Актер также работал с режиссерами Анатолием Эфросом, Александром Дунаевым, Евгением Лазаревым.

Ранее в возрасте 73 лет скончался актер Александр Карин. Он знаком многим зрителям по роли в фильме «Эскадрон гусар летучих». Также широкую известность ему принесло участие в таких кинокартинах, как «Ярослав Мудрый», «Россия молодая», «Русь изначальная» и «Петр Великий».

До этого стало известно о смерти выдающегося режиссера российского цирка Валентина Гнеушева. Он ушел из жизни в 74 года. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный принес соболезнования родным и близким умершего.

актеры
смерти
театры
Россия
кино
