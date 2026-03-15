15 марта 2026 в 16:02

Умер актер из фильма «Эскадрон гусар летучих» Александр Карин

Российский актер Александр Карин ушел из жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Он умер в возрасте 73 лет в пятницу, 13 марта. Карин знаком многим зрителям по роли в фильме «Эскадрон гусар летучих».

Ушел из жизни член Союза кинематографистов России, актер, каскадер, писатель Александр Карин (28.04.1952 — 13.03.2026), — говорится в сообщении.

Карин окончил ВТУ имени М. Щепкина, а также Высшие курсы режиссеров и сценаристов. Помимо роли в фильме «Эскадрон гусар летучих», широкую известность ему принесло участие в таких кинокартинах, как «Ярослав Мудрый», «Россия молодая», «Русь изначальная» и «Петр Великий».

Ранее на 75-м году жизни скончался выдающийся режиссер российского цирка Валентин Гнеушев. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный принес соболезнования родным и близким умершего.

До этого народная артистка России, балерина Нинель Петрова ушла из жизни в возрасте 101 года. Она была ученицей знаменитого педагога Агриппины Вагановой.

Иран выпустил ракету «Саджиль» в конфликте с Израилем и США
«Уже на подходе»: военэксперт об освобождении Славянска
Аферист в Ростове провернул «могильный трюк» и исчез с баснословной суммой
Спасатели справились с возгоранием на нефтебазе в Краснодарском крае
Горнолыжник Бугаев добился для России триумфа на Паралимпиаде
Трое мирных жителей были серьезно ранены при ударе ВСУ по Курской области
Ушел из жизни французский комик и актер Бруно Саломон
Зеленскому напомнили об исполнении гимна Украины на пианино половым органом
Хакеры «слили» элиту ВСУ, алчный Зеленский: новости СВО к вечеру 15 марта
Панда Катюша получила подарки в свой «профессиональный» праздник
По ОАЭ прокатилась волна арестов иностранцев
Украина ввела санкции против российских паралимпийцев
Сын Дацика погиб на СВО
На Украине раскрыли, как Трамп лишил Зеленского главных надежд
«Князь Андрей», тайный брак и венчание, дочь: как живет Александр Устюгов
Дроны ВСУ в приграничье в качестве цели выбрали мирного жителя
Умер актер из фильма «Эскадрон гусар летучих» Александр Карин
Военэксперт ответил, сможет ли Украина производить сотни систем ПВО
В Израиле прокомментировали разговоры о ракетной «сокровищнице» ЦАХАЛ
На Западе узнали истинное мнение Трампа о расстановке сил на Украине
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

