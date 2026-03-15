Умер актер из фильма «Эскадрон гусар летучих» Александр Карин

Российский актер Александр Карин ушел из жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Он умер в возрасте 73 лет в пятницу, 13 марта. Карин знаком многим зрителям по роли в фильме «Эскадрон гусар летучих».

Ушел из жизни член Союза кинематографистов России, актер, каскадер, писатель Александр Карин (28.04.1952 — 13.03.2026), — говорится в сообщении.

Карин окончил ВТУ имени М. Щепкина, а также Высшие курсы режиссеров и сценаристов. Помимо роли в фильме «Эскадрон гусар летучих», широкую известность ему принесло участие в таких кинокартинах, как «Ярослав Мудрый», «Россия молодая», «Русь изначальная» и «Петр Великий».

Ранее на 75-м году жизни скончался выдающийся режиссер российского цирка Валентин Гнеушев. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный принес соболезнования родным и близким умершего.

До этого народная артистка России, балерина Нинель Петрова ушла из жизни в возрасте 101 года. Она была ученицей знаменитого педагога Агриппины Вагановой.